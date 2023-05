Durante esta jornada, personal de Carabineros logró detener a un hombre que se dedicaba a asaltar sólo a mujeres al interior de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), en la región del Bío Bío.

El sujeto llevaba varios días delinquiendo al interior de la UCSC y robaba desde billeteras hasta celulares. Incluso ingresaba al interior de los camarines de mujeres para sorprenderlas.

Desde el Centro de Estudiantes de Periodismo, facultad donde se registró la detención, el presidente Antonio Granados comentó que “no es una situación que haya perdurado en el tiempo”.

En ese sentido, confirmó que han contado con la presencia policial “todos los días prácticamente” desde que se comenzó a detectar la existencia de problemas de seguridad al interior del campus.

Agregando que, desde la universidad “han estado súper atentos” y “se han enviado mensajes de cuidar sus cosas” porque pueden ingresar personas “desde afuera”.

En tanto, durante la detención, el sujeto en cuestión alegó inocencia y aseguró que “no me han pillado nada a mí (…) se me tiraron todos los guardias encima y yo no he hecho nada”.

Medidas implementadas por la UCSC

En conversación con BioBioChile, la prorrectora de la UCSC, Dra. Ana Narváez, confirmó que los hurtos comenzaron a ser más recurrente en las últimas semanas.

Sobre la situación de hoy, Narváez comentó que -a través del reforzamiento de cámaras- el jefe de guaridas identificó y sorprendió al sujeto, justo mientras cometía un acto delictivo en una de las facultades.

En cuanto a las denuncias, dijo que “los estudiantes afectados denunciaron dentro de la universidad” y “nosotros lo que hacemos es darle todo el apoyo para que vayan a Carabineros” a realizar la constancia correspondiente.

Consultada por la opción de controlar el acceso a peatones, tal como se hace con los vehículos, la prorrectora de la UCSC explicó que existe una limitación relacionada al entorno, pues el campus es lugar de tránsito para las personas que viven en el sector Lomas de San Andrés, en Concepción.

Respecto de las medidas desde la universidad, Narváez comentó que se aumentó la instalación de cámaras en puntos ciegos, la rotación de guardias y medidas de carácter comunicacional informado medidas de autocuidado, además de mejoras en la iluminación.