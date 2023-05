Un chofer de la aplicación de transportes InDriver fue asaltado y secuestrado por dos hombres y una mujer este pasado martes 9 de mayo en Los Ángeles, región del Bío Bío.

El hombre estaba en el maletero del auto cuando lo encontraron. Al respecto, conversó en exclusivo con Radio Bío Bío y relató los hechos.

El conductor indicó que esta fue la segunda vez que lo asaltaban, sin embargo, fue una situación mucho más extrema y delicada debido al actuar de los sujetos.

La víctima recogió a los 3 individuos en un motel en avenida Las Industrias, relató que antes de que ellos subieran el auto, alcanzó a enviar un mensaje a sus colegas a través de un grupo de WhatsApp con la palabra “ayuda”, puesto que le parecieron altamente sospechosos los pasajeros.

“Eran 3 personas y yo encontré que eran sospechosas, por lo que momentos antes de subirse al auto yo alcancé en mi celular a escribir ‘ayuda’ a mis colegas (…) tenemos un equipo de trabajo y ponemos todos la ubicación en tiempo real en línea, y gracias a eso ellos pudieron seguir mi ubicación”, explicó.

“Me echaron en el maletero y de ahí no supe más”

El hombre afectado, relató también los momentos más desesperantes del hecho, que fueron cuando lo obligaron a entrar al maletero.

“Me echaron en el maletero y ahí no supe más, donde me llevaron alrededor de una hora, a más de 160 kilómetros por horas (…) Carabineros en persecución, motorizados, mis colegas, más de 10 autos de mis colegas (…) ahí gracias a Dios se encontraron con un pasaje sin salida, ahí me dejaron y arrancaron y mis colegas pudieron sacarme del auto”, señaló.

Indicó, además, que está buscando trabajo porque dejará de ser conductor de InDriver, porque la inseguridad que siente debido a lo ocurrido es alta.

Afirmó estar al tanto de que aún hay uno de los asaltantes libre, al cual Carabineros se mantiene buscando arduamente porque ya lo tienen identificado.

En esta línea, expresó estar muy agradecido con sus colegas y los funcionarios de Carabineros que hicieron posible que este caso no terminara en una tragedia.