En alerta temprana preventiva por influenza aviar se encuentra la región del Bío Bío tras confirmarse el primer contagio en un plantel industrial de aves de corral en la comuna de Florida. Caso que se suma al contagio de un lobo marino en Coronel.

Por ambos casos es que la mesa técnica, presidida por la delegada presidencial, Daniela Dresdner, determinó adoptar la medida para evitar que la enfermedad se siga propagando.

La delegada Daniela Dresdner recordó que en noviembre comenzó la campaña preventiva, que ha significado conversar con todos los planteles avícolas, para crear planes que permitan disminuir los riesgos.

“Hemos recibido la lamentable noticia de un contagio al interior de un plantel productivo, lo que levanta las alarmas por lo que podría significar para la producción de aves y huevos en nuestra región. Por lo tanto, reunimos a la mesa para analizar todas las medidas que se deben tomar de prevención y de manejo de esta situación”, indicó la representante del gobierno en la región.

En esa misma línea pidió a la ciudadanía avisar en caso de detectar un comportamiento extraño de aves.

Por su parte, el director regional del SAG (s), Roberto Ferrada, informó que “recibimos la denuncia de un plantel industrial de la comuna de Florida, indicando la muerte inusual de aves, ante lo cual los funcionarios verificaron la información, tomaron las muestras, que fueron enviadas al laboratorio y que ya fue confirmada como positivo”, precisó.

El alcalde de Florida, Jorge Roa, informó que el lunes la Seremi de Salud realizará una reunión informativa con la comunidad para que sepan cómo actuar ante eventuales contagios en la población.

También añadió que la afectación de las aves es de 53 mil ejemplares.

Caso confirmado en ejemplar de lobo marino

En tanto, el director regional de Sernapesca, Iván Oyarzún, aseguró que tienen confirmado un caso positivo de influenza aviar en un lobo marino: “Se realizaron muestras de PCR y ayer tuvimos la confirmación que es positivo a esta enfermedad. En este momento pasamos a hacer una vigilancia activa de los bordes costeros, para ir detectando estos casos. Hemos tenido un incremento inusual de varamiento de animales, pero este es el primer caso positivo”, señaló.

El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, dio cuenta de la declaración de alerta temprana y llamó a la población a “seguir las indicaciones en el sentido que si detectan algún mamífero u ave silvestre o aves de corral que puedan presentar algún síntoma de la enfermedad lo puedan reportar lo más rápido posible, para cortar el ciclo de contagio, que puede provocar gran daño en la región”, sostuvo.

En la reunión también estuvo presente Rodrigo Flores, coordinador regional de la unidad de zoonosis de la Seremi de Salud, quien explicó que “el riesgo para las personas siempre existe, pero la probabilidad de traspaso es bajísima. El consumo de huevo y de carnes de aves, si se hace a través de locales establecidos no debiese significar un riesgo, por cuanto no se ha demostrado que por alimento no se ha podido determinar que exista traspaso de la enfermedad a un ser humano”, indicó.

En efecto, lo importante es que todas las personas tomen las medidas de precaución, de manera de evitar los riesgos para las comunidades.

Es preciso indicar que cuando se confirman casos se procede al sacrificio de la totalidad de las aves afectadas y sus contactos, además del aislamiento de la zona, esto a fin de evitar el riesgo de propagación.