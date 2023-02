"Se nos está quemando Santa Juana y no tenemos un decreto, yo estoy actuando como si hubiera un estado de Catástrofe. Vamos a cortar los caminos, aunque sea inconstitucional (...) proteger a las personas es más importante", señaló la alcaldesa Ana Albornoz.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, criticó la demora del Gobierno en decretar Estado de Catástrofe, para destinar mayores recursos para combatir los incendios forestales que ha destruido hasta ahora 12 casas en la comuna.

Así lo aseguró la jefa comunal en entrevista con Radio Bío Bío, donde detalló que hasta eso de las 04:00 horas, el balance indica que el fuego ha consumido unas 8 mil hectáreas.

Pero además, la alcaldesa Albornoz detalló que el último balance muestra 12 casas quemadas, cifra que podría aumentar debido a que hay sectores a los que aún no han podido ingresar para evaluar los daños.

“El balance es que es una tremenda catástrofe y de una absoluta impotencia, porque con los medios que tenemos, Conaf, Bomberos, CMPC, no tenemos cómo enfrentar este incendio que está llegando a la comuna de Santa Juana”, sentenció.

“Lo que más nos afecta es la pérdida de infraestructura pública, la escuela y la posta de Colico Alto, el cementerio de Las Corrientes”, aseguró.

“El incendio está llegando al cementerio de Quillaicahue, que es nuestro cementerio número 2, que está prácticamente a la entrada de Santa Juana, por la Tenencia, bordeando el río Bío Bío”, añadió la jefa comunal.

Respecto a los albergues, por ahora se destinó la escuela de Colico Bajo y la escuela Diego Portales, ya que precisamente la escuela de Colico Alto, que se encuentra totalmente siniestrada, era utilizada como albergue.

Alcaldesa critica al Gobierno: “Se está quemando Santa Juana y no hay decreto”

Consultada por las labores de combate del incendio y el apoyo de los organismos de emergencias, Albornoz reconoció que ha sido escaso, aunque lo atribuyó a los otros siniestros que se registran en la zona.

“Ha habido muy poco apoyo, la verdad que eso lo entendemos porque sabemos que hay muchos focos de incendio y estamos enfrentando con lo que tenemos, unas pocas brigadas de Conaf”, dijo.

“Sabemos que hay muchas comunas que están siniestradas, lo que no se justifica es que una comuna que ha sido entera quemada y que además el incendio está llegando a zona urbana, está llegando a la planta de Essbio, infraestructura crítica, no se decrete Estado de Catástrofe, nosotros lo hemos pedido una y otra vez, necesitamos militares para hacer cortafuegos”, exigió.

“Nosotros pedimos estado de catástrofe el día de ayer y todavía no llega”, sentenció.

En ese sentido, hizo un llamado a los privados para disponer de skidder para realizar cortafuegos.

“El incendio en dos o cuatro horas podría estar consumiendo el sector urbano entero, son 10 mil personas que viven ahí, 10 mil personas que tienen los mismos derechos que viven en las grandes ciudades”, dijo.

“Entendemos que no haya tantos recursos, pero no entendemos que el día de ayer cuando se pidió el Estado de Catástrofe, no se haya decretado, y este es un emplazamiento directo para la ministra Carolina Tohá”, apuntó.

“Se nos está quemando Santa Juana y no tenemos un decreto, yo estoy actuando como si hubiera un estado de Catástrofe. Vamos a cortar los caminos, aunque sea inconstitucional (…) proteger a las personas es más importante”, advirtió.

“Hacemos el llamado a los vecinos de Santa Juana a que nos toca a nosotros enfrentar esta emergencia. Les pedimos que guarden un bolso con sus artículos de emergencia, sus documentos, que guarden su dinero en efectivo, sus escrituras y sus remedios, que traten de desocupar las casas, que junten agua, pero que no mojen las casas, porque eso produce que baje la presión del agua”, pidió.

“Tienen que estar muy atentos los vecinos de Alameda, sector Catiray, Ovejería, los vecinos de camino a Tanaullín, hasta las Lajuelas, en condiciones de evacuar en cualquier momento”, concluyó la alcaldesa Albornoz.