Hasta la fecha, al menos 60 trabajadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) han sido despedidos. Desde la directiva del Sindicato UCSC aseguraron que estas acciones son injustificadas.

La situación se dio a conocer durante la última semana de diciembre, específicamente, desde el 28 de ese mes, cuando desde la organización sindical comunicaron la desvinculación de 50 funcionarios, entre los que se encuentran docentes, administrativos y auxiliares.

Así lo señaló en una entrevista con BioBioChile, el presidente del Sindicato UCSC, Ángelo Jara, donde explicó la situación que terminó por despedir a un gran número de funcionarios que habría participado en las movilizaciones que mantuvieron durante noviembre a diciembre de 2022.

Recordemos que la UCSC se vio paralizada de sus funciones en dichos meses producto de la huelga convocada por los trabajadores de la institución donde, entre las demandas presentadas, solicitaban mejoras salariales.

Despidos masivos en la UCSC: “Fue de un día para otro”

“A partir del 28 de diciembre se empezaron a desvincular a la mayoría de los trabajadores. El jueves estaban llamando a firmar los finiquitos”, comenzó explicando Jara.

En esa línea, precisó que “fue de un día para otro, donde el mismo día (28) notificaron a más de 50 funcionarios. Fue de manera muy articulada en las distintas direcciones y facultades de la universidad”.

Entre los trabajadores despedidos, detalló que se vieron afectados desde “docentes, administrativos, secretarías y hasta auxiliares”.

Además, agregó que se desvincularon a funcionarios con más de “30 años de servicio trabajando en la institución y fueron notificados de la noche a la mañana del despido”.

Según el presidente del Sindicato UCSC, en cuanto a las explicaciones solicitadas a la universidad, se les comunicó que se tomó dicha decisión “por necesidades de la empresa”, apoyándose en el artículo 161, inciso 1.

“Y, adicionalmente para evitar cualquier demanda por parte de los trabajadores, la institución ofreció el 30% adicional por los años de servicio”, agregó.

Con relación a esta propuesta, Jara expuso que “hasta ahora sólo 4 trabajadores no aceptaron, van a instalar una demanda por despido injustificado y derechos fundamentales”.

UCSC: “Crisis financiera, déficit presupuestario y proyección negativa”

Sobre las explicaciones entregadas por la UCSC al sindicato, el presidente de la organización esgrime que es un asunto que se vienen repitiendo desde el inicio de la pandemia, en 2020.

En específico, indicó que esta es “la razón que le dan a todos los trabajadores, y que se viene dando desde la pandemia, tras la negociación colectiva”. “Creemos que viene en represalia”, acusó.

Lo anterior, puesto que “los argumentos que hoy dan en la institución son ‘crisis financiera’ y ‘déficit presupuestario’, una ‘proyección negativa’ para el presupuesto 2023”, aseveró Jara. Asimismo, aseguró que “es una mala práctica que viene instaurada hace muchos años, cada vez que hay una negociación colectiva”.

“Por lo tanto, con base en ese argumento la institución informa al trabajador que, debido a la situación financiera y económica, está la obligación de desvincular a la persona de su puesto de trabajo”, recalcó.

“Ninguna otra institución ha tenido despidos masivos”

Por otra parte, Ángelo Jara expuso que esta situación de despidos masivos sólo se ha dado en la UCSC. Incluso, subrayó que “ninguna institución ha tenido” este tipo de desvinculaciones.

En concreto, el también Administrador del Instituto Tecnológico UCSC, señaló que le “llama mucho la atención” que hayan otros sindicatos a nivel nacional que no sufrieran esta acción por partes de sus respectivos establecimientos posterior a las negociaciones colectivas.

“Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores Universitarios, que agrupa a más de 17 universidades chilenas. Varias de esas instituciones negociaron este año con todos los sindicatos, y ninguna ha tenido despidos masivos”, cuestionó Jara.

Por tanto, el dirigente calificó como un caso único las desvinculaciones masivas que están sufriendo los funcionarios de la UCSC.

“Somos los únicos a nivel nacional que hemos tenido despidos masivos, sobre todo en la fecha que estoy comentando”, aseguró.

Un golpe para la comunidad sindical: desvinculación del padre Juan Fernando García

Por otra parte, una de las desvinculaciones que golpeó a la comunidad sindical de funcionarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, fue el despido del padre Juan Fernando García, quien fue uno de los pilares fundamentales en las últimas movilizaciones de los trabajadores.

“Las razones son siempre económicas” dijo el padre. “Esas fueron las que dieron conmigo. La universidad ofrece la posibilidad de un término de contrato por acuerdo de las partes, que yo acepté por distintas razones. Dentro de estas, que soy sacerdote, miembro de la Arquidiocesis de Concepción, que es la dueña de la universidad”, declaró.

Sin embargo, “estas razones en términos económicos no me convencen para nada. En la escala académica, tengo el sueldo más bajo en la facultad. No creo que mi desvinculación ayude mucho a la recuperación económica de la universidad“, enfatizó.

En ese contexto, explicó que había previsto su posible despido de la institución cuando participó acitvamente en la huelga de la UCSC, apoyando al sindicato.

“Decidí participar porque creí que era un motivo justo y de acuerdo a la doctrina social de la iglesia”, sostuvo García. “Pero también tenía claro que eso podría tener consecuencias”, aclaró.

Cabe destacar que Juan Fernando García, quien es sacerdote, también era docente de Fundamentos de la Pedagogía, e impartía Gestión y Política Educacional. Este 2023 cumpliría 10 años en la institución. Sin embargo, esto se vio frustrado por la desvinculación masiva en cuestión.

Ángelo Jara por temor de represalias: “Hay una psicosis colectiva”

En cuanto al despido del padre García, Jara lamentó su desvinculación por lo importante que fue durante el proceso de negociación colectiva y las movilizaciones en la huelga.

Entre estos hechos, destacó que el sacedorte buscaba “los mecanismos de comunicación con la autoridad. Siempre estuvo muy presente durante todo el proceso”. Por ello, expresó que “esto nos viene como balde de agua fría” para el movimiento.

De esta manera, el presidente del Sindicato UCSC aseguró que se encuentran gestionando acciones respecto a estos despidos masivos.

“El lunes (9 de enero) tenemos reunión con carácter de urgente con el Director Regional del Trabajo. Y, también estamos haciendo un llamado a nivel nacional a las universidades para reunirnos la próxima semana en la Universidad de Concepción (UdeC), con todos los sindicatos, para ver qué acciones vamos a tomar respecto a las desvinculaciones”, explicó Jara.

Incluso, el dirigente que esta situación ha generado una “psicosis colectiva” en los funcionarios de la universidad.

Por tanto, no descartó la posibilidad de alguna próxima paralización para abordar de lleno esta problemática que les afecta. Lo cual se encuentran evaluando debido al temor a más despidos o represalias, por resguardar los puestos de trabajo.

Durante este viernes 6 de enero, concretaron una reunión con el rector de la UCSC, Christian Mellado Cid, donde sólo se consiguió presentar las demandas que les aquejan como trabajadores, recalcando los despidos injustificados, y en algunos casos “inconherentes”.

En esa línea, Jara también explicó que, si bien se encontraban tramitando una reunión con el Gran Canciller, Monseñor Fernando Chomalí, no se logró confirmar una junta.

Por ello, se agendará una próxima reunión con el rector de la UCSC para la siguiente semana, entre el miércoles 11 y viernes 13 de enero. Asimismo, se intentará acordar una junta con el Gran Canciller.

Finalmente, cabe mencionar que, tras consultar del tema a los directivos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, no quisieron referirse al asunto.