La “Curva del Ingeniero”, ruta que une a Florida y Quillón, es uno de los caminos más míticos de región del Bío Bío debido a la historia que guarda su construcción.

En un nuevo capítulo del programa Patrimonio: Historia Viviente de Canal 9 Bío Bío TV se dan luces de su génesis.

El escritor y académico, Alejandro Ruiz Norambuena, quien escribió un libro sobre el afamado camino, afirmó al respecto que “siempre hay un relato que es el relato histórico y, por otro lado, está aquella diversidad de relatos que convergen en una historia particular”.

“La historia de la ‘Curva del Ingeniero’ es una historia de amor, que nos habla del relato de la construcción de este camino y que en el transcurso de la expropiación de los terrenos el ‘ingeniero’ tiene un conflicto en este lugar en particular”, explicó Ruiz.

En esa línea, añadió que el conflicto en cuestión es que el protagonista de la historia “no logra expropiar el terreno porque se enamora de María Arratia Silva, que es la campesina que habita este lugar”.

“Ahí hay varias versiones. Se dice que ahí tenía la tumba de unos abuelos; que era un lugar donde tenía un jardín de flores que ella preservaba mucho y otros mencionan que son las dos cosas”, relató el académico.

Asimismo, apuntó que para la realización de su libro entrevistó al hermano de la campesina en cuestión, Abelardo Arratia Silva, y a sus dos hijas, acotando que “al entrevistarlos a ellos traté de conocer el contexto social, más allá de lo histórico”.

“Don Abelardo me decía que a él lo mandaban sus padres a acompañar a María Arratia con el ingeniero para que no se propasaran, para que no sucedieran cosas más allá de las permitidas (…) El ingeniero lo mandaba a comprar para que tuvieran cierto rato de soledad”, indicó.

Como una forma de graficar lo conocida que es la historia, el historiador aseveró que “yo puedo hablar con alguien que no conozco y decirle “Curva del Ingeniero” y él me habla como que me conociera de toda la vida”, agregó.

“Todos los habitantes de la octava región somos vecinos en función de historias como estas”, reflexionó Alejandro Ruiz Norambuena.