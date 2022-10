La doctora del Hospital de Cañete, Carola Vásquez, quien subió un polémico video donde se le veía ofuscada porque le asignaron turno el día que conocería los resultados de una beca, pidió disculpas por este hecho.

Recordemos que la profesional criticó con insultos en Stories de Instagram al recinto asistencial Kallvu Llanka y a la comunidad.

Los cuestionamientos surgieron por sus dichos a continuación: “Yo espero que estos hueones tengan considerado que en caso de que ‘Corito’ —refiriéndose a sí misma— no tome su beca de Dermatología y se rompan todos los sueños, por lo que alguna vez luchó y por lo que lleva seis años viviendo en la mierda, no va a venir a hacer el turno y le va a importar una mierda la población de Cañete y se pueden meter por la raja su cagá de hospital”.

Ahora, y utilizando esta misma red social, Vásquez entregó declaraciones al respecto.

“Estoy grabando este video para pedir disculpas y dar explicaciones por algo que pasó ayer, donde se viralizó un video mío, de mi Instagram personal, en donde grabé un video en un momento de frustración y trajo un montón de reacciones negativas, las que sinceramente comprendo”, señaló la médica.

La doctora dijo además que entiende que la gente está “enojada y frustrada, y que tiene que ver con un comentario desafortunado que hice”.

“Todo lo que dije en estos videos son cosas que de verdad no siento. Yo soy muy feliz trabajando en Cañete, tengo una relación muy cercana con los funcionarios, siempre me he llevado muy bien con la comunidad”, manifestó Carola Vásquez.

Así también comentó que lleva “seis años trabajando en esta provincia, cinco años trabajé en Tirúa, un año llevó acá en Cañete y siempre he sentido un profundo respeto por el hospital, por la comunidad. Les juro que he dado mi corazón en este trabajo”.

Finalmente, la profesional reiteró que “entiendo el enojo y la rabia que tiene la gente, entiendo que estas disculpas probablemente no son suficientes y voy a trabajar para que podamos recomponer la relación que según yo era muy buena y que por una torpeza -en el fondo- quebré”.