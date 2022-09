El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, rectificó la información entregada tras los hechos que dejaron seis adultos y un menor heridos en Tirúa, en la región del Bío Bío.

En conversación con Radio Bío Bío, la autoridad informó que luego de recabar todos los antecedentes se pudo constatar que se trató de un enfrentamiento entre dos personas al que luego se sumaron más involucrados.

Según indicó, un dirigente de Lleu Lleu lo contactó para comunicarle que estaba siendo atacado un furgón con trabajadores que prestan servicio a Mininco.

Con ese dato, Toro llamó al contratista para corroborar la información, quien le indicó que no estaba en el lugar, pero que habría un ataque a un furgón. Además le aseveró que no había heridos.

“Tenía dos versiones. Una del peñi que me había señalado lo de un ataque a un furgón y que ellos iban en camino hacia el lugar; luego tengo la versión de un contratista, que también es peñi y me dice que tiene antecedentes que ocurrió eso, pero que no hay trabajadores heridos” explicó.

El delegado añadió que en el sector existen diferencias entre grupos que trabajan para Mininco, que realizan labores de plantación de árboles nativos.

“En la medida que fuimos recabando más información, efectivamente con más antecedentes, llegamos (a constatar) que lo que había ocurrido es que había un peñi que había tenido un altercado con otro peñi del sector, que habían tenido una pelea, en la cual alguien le había disparado al otro y en función de eso, ocurrió el ataque de aquellos que fueron a ayudar al que aparentemente había sido atacado”, detalló el delegado.

Asimismo añadió que el furgón de los trabajadores nunca se movió del lugar donde estaba estacionado -al exterior de una vivienda-, en cambio, el que se vio involucrado es uno de color azul.

Uno de los involucrados relató a Toro que otro mapuche le disparó en su mano y en la cara, resultando con un balín en el ojo. Ante eso, el presunto agredido respondió quebrando con un palo el parabrisas del vehículo en el que se desplazaba su atacante.

Tras eso se dirigió a su vivienda, hasta donde llegó un grupo y efectuó disparos a su vivienda.

En ese contexto resultó herido el menor de 12 años, quien presenta una herida en una oreja por impacto de perdigón.

Involucrado confirma enfrentamiento

La situación terminó a balazos contra Carabineros y con siete personas heridas con perdigones, entre ellos un niño de 12 años.

Uno de los dos involucrados entregó su testimonio y confirmó los problemas viene hace tiempo y que cuando se encontraron hubo agresiones de ambas partes.

“Cuando me disparó, yo me enojé y pesqué un palo que le decimos pica, que tiene un fierrito para arrimar los palos y con ese le quebré el parabrisas (…) Eso no fue atentado a Mininco, porque el problema es de los dos”, aseveró el hombre.

Desde la delegación presidencial del Bio Bío indicaron que de todas maneras se iniciarán las acciones legales anunciadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, porque se puso en riesgo la vida de civiles y también de personal de Carabineros.