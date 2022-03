La futura delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, se reunió con el gobernador regional Rodrigo Díaz para un primer acercamiento entre ambos de cara a lo que será el cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Por ahora, no hubo declaraciones respecto a las frustradas nominaciones de delegados presidenciales regionales por parte de quien será la representante de Gabriel Boric en la zona.

Una serie de reuniones ha tenido durante la semana la futura delegada presidencial Daniela Dresdner, donde ha visitado comunas rurales como Santa Juana y trabajado en su futuro cargo preparando el cambio de mando del próximo viernes 11 de marzo.

La futura autoridad llegó hasta el edificio del Gobierno Regional para reunirse con el gobernador regional Rodrigo Díaz, con quien conversaron de varios temas de interés regional, sin entrar en profundidad en ninguno de ellos.

A la salida, Daniela Dresdner emitió algunas declaraciones. Se refirió al tenor de la reunión, evitó hacer mención de las fallidas nominaciones de delegados en las provincias de Arauco y Bío Bío y confirmó una reunión con Izkia Siches, lo más probable para este próximo lunes.

Rodrigo Díaz indicó que se conversaron varios temas de interés regional, sin abordar muy afondo algunos de ellos. Hablaron de algunas anécdotas de cuando era intendente y también se habló del conflicto en la provincia de Arauco y seguridad en general, todo de manera tangencial. Eso sí, advirtió que habrá encuentros y desencuentros a futuro.

“Yo también le he reiterado mi voluntad de trabajar en conjunto con el Gobierno en todas las materias que sean convenientes para las personas que vivan en la región del Bío Bío, y por cierto, también le he dicho que tiene que entender cuando me toqué levantar materias que son de interés nuestros que podrían tener algún tipo de diferencias con las planificaciones centrales”, comentó.

Todo apunta a que la agenda de Daniela Dresdner seguirá agitada y en los próximos días debería viajar a Santiago para sostener otras citas, una de ellas con la futura ministra del Interior Izkia Siches y con quien será el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve.