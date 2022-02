"Me pusieron el fusil en la cabeza (...) me patearon bien pateado". Esa es parte de la declaración de uno de los trabajadores atacados en horas de la mañana de este miércoles en la provincia de Arauco, en medio de una serie de hechos de violencia en la zona, la que sigue en Estado de Excepción Constitucional.

Tres heridos y al menos ocho máquinas forestales destruidas dejó un ataque perpetrado la mañana de este miércoles por una caravana de sujetos encapuchados en la comuna de Los Álamos en la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío.

Fue una verdadera caravana de camionetas con sujetos encapuchados y armados los que llegaron pasadas 08:00 horas, primero al sector Los Ríos, casi en el límite entre Los Álamos y Curanilahue.

Ahí, tras ingresar por Pilpilco y pasar por el sector denominado La Cajonera, quemaron dos camiones de transporte forestal. Unos pocos metros más adelante, quemaron dos camionetas y cuatro maquinarias de distinto tipo.

La caravana continuó avanzando por caminos forestales, cortando la ruta con árboles y allí atacaron también otro camión que fue destruido en el Puente Los Álamos.

Relato de conductor por ataque en Arauco

Uno de los conductores asaltados relató a Radio Bío Bío los momentos de terror que vivió y que están registrados en un video disponible BioBioChile.

En el registro se ve cómo uno de estos atacantes, mostrando preparación militar, desciende de la camioneta en la que viajaba y corre, fusil en mano, hacia el camión.

“Cuatro encapuchados me pusieron el fusil en la cabeza, me descendieron del camión, me patearon bien pateado, me quitaron el camión y posterior lo quemaron”, dijo la víctima, agregando que “el Gobierno que ya se va nunca hizo nada por nosotros, y el Gobierno electo, yo veo que tampoco va a hacer algo por nosotros”.

No fue el único. Hubo también otras víctimas que narraron cómo este grupo de encapuchados disparó a mansalva y les destruyó sus camiones.

“Traté de arrancar pero no se pudo, eran muchos (…) ya nadie para esto”, enfatizó una de las víctimas.

Hubo también tres personas lesionadas, una de ellas herida a bala, todos de una empresa que presta servicios de seguridad a Arauco. Están sin riesgo vital y atendidas en Hospital de Curanilahue.

En forma paralela, hubo una reunión, agendad con antelación, entre la Fiscal Regional del Bío Bío y el Presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien entregó sus impresiones y su frustración

También hubo reacción de la Corporación de la Madera (Corma). Habló su presidente, Juan José Ugarte, quien dijo que ven con indignación e impotencia el hecho de que sus trabajadores sean atacados.

Llamó a las autoridades a fortalecer las investigaciones para dar con los responsables de este tipo de hechos.

Esto se suma a que al menos cuatro cabañas de veraneo incendiadas dejó como saldo un presunto ataque incendiario en el sector Chan Chan de Contulmo.