René Muñoz, gerente de la asociación de contratistas forestales, se reunió con Marcela Cartagena, Fiscal regional del Bío Bío. Esto en el marco de la seguidilla de ataques que han sufrido los conductores de camiones forestales en la provincia de Arauco.

Recordemos que desde la jornada de ayer martes hasta hoy, 4 cabañas de veraneo fueron quemadas en Contulmo, y siete máquinas fueron quemadas en Curanilahue, dejando también a tres trabajadores heridos.

Consultado por estos hechos de violencia y por el reciente video al que tuvo acceso Radio Bío Bío, el que muestra cómo un conductor de camión es bajado de su vehículo, apuntado con un arma y arrojado al suelo mediante amenazas de un encapuchado, Muñoz manifestó que “esa es la condición en la que hoy trabajan los conductores forestales”. Enfatizó en que “no hay país en el mundo en donde el trabajo se vea afectado de esa manera, Chile se da el lujo de que a sus trabajadores se les agrede, se les dispara, eso es lo que estamos viviendo”

Sobre la respuesta que les da Fiscalía respecto de lo anterior, manifestó para Radio Bío Bío Concepción que “la explicación que nos da ella es que hay pocos medios para acceder a los lugares de los hechos, esto para cumplir con las órdenes de detención y lo que ellos necesitan como insumo para poder investigar”. Dijo también, “nosotros compartimos el escenario que ella nos cuenta porque también lo vemos así”

“Carabineros y las policías no tienen los medios para poder acceder a los lugares; no existen camiones blindados, no tienen equipamiento especial para las policías, por eso es que nos encontramos en estas condiciones”, lamentó Muñoz

Esto a raíz de que asegura ser consciente de que Fiscalía necesita de los insumos de investigación que las policías les entregan “y si no es así, estamos hoy en el punto muerto que estamos, en la condición óptima para que los delincuentes hagan lo que están haciendo, como lo que ocurrió con el camionero en Curanilahue”, finalizó.