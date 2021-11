La Mesa de la Convención Constitucional emitió una declaración respecto a los hechos ocurridos la jornada de este miércoles en Curanilahue, en la región del Bío Bío, en que 4 trabajadores forestales quedaron heridos tras un ataque.

La agrupación sostuvo mediante un comunicado que la situación no los deja indiferentes, no solo como miembros de la Convención, si no que como país.

El documento menciona que: “Nuestro corazón está con el diálogo y nuestra misión es construir un marco que nos permita unir y convocar”.

De esta manera la Mesa expresa su solidaridad y afirma que sus pensamientos están con las víctimas y familias de los afectados.

Del mismo modo aseguraron que “anhelan formar una sociedad donde la seguridad esté garantizada para todas y todos protegiendo el derecho de convivir en espacios de bienestar”.

En la instancia en que se encuentran los convencionales, en la región del Bío Bío, la presidenta de la agrupación, Elisa Loncón, tomó la palabra y lamentó los hechos además enviar un mensaje a las personas afectadas.

Por otro lado pidió que los ataques sean investigados de manera eficaz y con celeridad “para evitar más dolor e incertidumbre”.

Por último precisó que, “merecemos y exigimos conocer el origen de esta y todas las violencias”.

Revisa el comunicado de la Convención Constitucional aquí: