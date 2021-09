Mayor seguridad demandan los vecinos de la Isla Santa María en Coronel, indicando que durante el último tiempo se han registrado robos y riñas, a lo que se suma la presencia de drogas.

Piden que las autoridades se hagan presente en la zona y que aumenten las fiscalizaciones de Carabineros.

Cansados de distintas situaciones los vecinos se reunieron con Carabineros de la zona, a quienes expusieron su preocupación por los distintos hechos que se han registrado en el lugar.

Lo último y que terminó por colmar la paciencia de los habitantes, fue la riña de dos personas ajenas a la isla que derivó en amenazas y golpes hacia un vecino.

Una situación que antes no ocurría, dice la presidenta de la Junta de Vecinos de la Isla Santa María Puerto Sur, Marcela Riquelme, asegurando que durante el último tiempo ha llegado gente que no es de la zona y que tampoco tiene familia en el lugar.

Añadió que se han registrado robos y también han visto circular drogas.

La preocupación de los habitantes derivó en una reunión con Carabineros donde demandaron mayor fiscalización, sin embargo, la respuesta fue que cuentan con una baja dotación policial.

Es por eso que la dirigente, asegura, el retén ya no es suficiente para los 2 mil 200 habitantes y por lo mismo necesitan una comisaría.

Preocupación en la Isla Santa María

Desde Carabineros el comisario subrogante de la 4ta comisaría Coronel, el capitán Orlando Arriagada, confirmó la reunión y sostuvo que en base a las denuncias, los hechos delictuales han bajado en la Isla Santa María.

Sin embargo el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, explicó que los habitantes de la Isla Santa María están molestos ante la baja dotación policial.

Se indicó que lo mismo ocurre en la ciudad con la falta de efectivos y operativos policiales, además de la “ineficiencia” de los carros de la institución.

En tanto, la dirigente de la Isla Santa María señaló que durante esta semana esperan una reunión con el jefe de la octava zona de Carabineros y el alcalde de la comuna para encontrar una solución.

De no concretarse, no descartan otro tipo de medidas, aseverando que “no están dispuestos a estar en sus casas y no estar tranquilos”.