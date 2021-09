El senador Alejandro Navarro, acudirá a la Contraloría para que el organismo fiscalizador investigue qué ocurrió en los quinchos del Complejo Policial Lomas Verdes en una reunión del Gabinete Regional que habría derivado en un acto de campaña a favor de Sebastián Sichel.

Los Comandos de Yasna Provoste, así como también de Gabriel Boric en la zona, esperan que el caso se investigue a fondo también en Carabineros.

La reunión de Gabinete regional citada para el pasado lunes a las 7 de la tarde complica al Gobierno local, más aún luego de las acusaciones de que esta cita habría derivado en una reunión política en favor del candidato oficialista Sebastián Sichel en los quinchos del complejo policial Lomas Verdes, perteneciente a Carabineros.

Frente a estos hechos, el senador Alejadro Navarro, dijo que llevará todos estos antecedentes a la Contraloría para que se investigue qué ocurrió al interior de esta unidad policial ante las posibles responsabilidades administrativas que podría conllevar este hecho.

Las críticas continuaron también desde el comando de Gabriel Boric en la zona, Rodrigo Castillo, uno de los voceros del candidato presidencial, dijo que los hechos deben investigarse. Consideró además que el gabinete completo debería renunciar.

Desde el comando de Yasna Provoste, habló el vicepresidente regional de la democracia cristiana en el Bío Bío, José Luis Guarderas, quien lamentó la posición en que se encuentra Carabineros en medio de toda la polémica de lo que ya se conoce como el “quincho gate“. Agregó que esperan sostener una reunión con el General de Zona para aclarar qué ocurrió, al margen de lo que pueda hacer la Contraloría.

En el oficialismo primó el silencio, sin embargo el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, se refirió al tema. Cree que debe ser investigado a fondo lo que pasó o no pasó en los quinchos de Carabineros de Lomas Verdes y si hubo o no personas que no tienen relación con el gabinete local que hayan participado de arengas políticas en favor de Sebastián Sichel.

Recordemos que fue el delegado presidencial en el Bío Bío, Patricio Khun, quien dijo que se le pidieron los teléfonos a los seremis y que además llegaron a participar de una reunión de trabajo en vehículos particulares y no fiscales como se suele ocupar en estos casos.