En el Hospital Regional de Concepción se encuentra internada con riesgo vital una menor de 11 años que resultó con graves quemaduras tras realizar un desafío de TikTok.

La tragedia se desató en casa de los abuelos de Maite y Ana, dos gemelas de 11 años, en la comuna de Pemuco. Allí ambas encontraron en el baño una botella de alcohol y recordaron un desafío que vieron en TikTok que consistía en lanzarle un fósforo encendido.

La curiosidad de las niñas derivó en una inflamación y explosión que alcanzó el rostro, cuello, brazos y pierna de Maite. Su hermana pidió ayuda de inmediato, pero habían cerrado la puerta con llave y su papá, Emilio Valdebenito, tuvo que forzarla para poder ingresar.

El hombre calificó de “terrible” lo que están viviendo con su esposa y llamó a estar alertas respecto a lo que ven los pequeños por redes sociales.

En conversación con Radio Bío Bío, detalló que “lo que pasó es que el alcohol no da una llama muy visible, entonces ellas no se percataron de la llama, ellas siguieron en el baño, mi hija Maite se sienta en el baño y justo la botella queda en su rostro en el lavamanos. En ese momento me dice la Ana que ella siente la explosión, pierde la vista, no podía ver por la explosión y cuando logró recuperar su vista, ve a su hermana quemándose, en llamas”.

Valdebenito indicó que “ningún padre merece algún día ver a un hijo así. Es algo desgarrador”.

Por eso, ahora esperan que un milagro pueda salvarla. Pese a estar conmocionados por la delicada condición de su hija, creen que su experiencia puede ayudar a otras familias.

Maite fue derivada desde el Hospital de Chillán al Regional de Concepción el 1 de agosto, donde permanece en riesgo vital y conectada a ventilación mecánica, según confirmó el doctor Dalton Azócar, jefe del Servicio de Quemados de la UCI Pediátrica del HGGB.

El doctor Azócar detalló que no es el único caso en la región, porque hace un mes llegó un menor con graves quemaduras tras realizar un reto de redes sociales que incluía la manipulación de bencina.

En ese caso, el pequeño presentó una recuperación más rápida y está siguiendo sus controles en un policlínico.