La Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de una vecina chiguayantina, quien espera hace casi dos años una intervención quirúrgica por parte del Hospital Regional.

Fue la Oficina de Derechos Humanos de La Municipalidad de Chiguayante la que interpuso un recurso de protección por Fanny Muñoz, vecina de la comuna que necesita intervención en su vista, la cual se ha visto gravemente perjudicada por el largo tiempo de espera.

“He comenzado a ver un deterioro enorme en la visión que me ha afectado psicológicamente, ya que no puedo trabajar, y se suma a esto que cuido a mi esposo que tiene Alzheimer, por lo que me preocupa perder la vista. He esperado mucho tiempo y por eso recurrí a la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad, que me ha ayudado muchísimo”, señaló la mujer.

La abogada Damaris Hernández detalló en un comunicado que el recurso interpuesto es por la omisión en la atención en salud del Hospital.

“En el año 2019 la recurrente acudió a un Centro de Salud Familiar debido a su problema de visión y le entregaron una interconsulta para atenderse en el Hospital Regional. En el recinto asistencial le indicaron que su diagnóstico sólo se podría tratar con una intervención quirúrgica”, explicó, sin embargo, desde el centro médico no habrían entregado información a la afectada.

La abogado precisó que “luego de un año y medio sin respuesta, le indicaron que no se podría realizar este procedimiento, por la situación de covid. Por lo tanto, la acción del recinto hospitalario se transformó en una omisión que afecta su derecho a la integridad física, de acuerdo al Art. 19 N°1 de la Constitución Política de la República”.

De esta forma, la Corte de Apelaciones dio un veredicto favorable a Fanny Muñoz. No obstante, el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente apeló el fallo ante la Corte Suprema, por lo que es éste el organismo que tendrá la última palabra respecto al caso.