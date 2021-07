Realizar gestiones ante Bienes Nacionales es el compromiso que asumió el presidente del Consejo Regional del Bío Bío, Patricio Lara; y el presidente de la comisión de Planificación, Desarrollo Territorial y Transporte del CORE, Luis Santibáñez, para que se autorice el proyecto de reconstrucción de Galería Alessandri en Concepción.

Así lo expresaron en una reunión que mantuvieron por Zoom con los representantes de ambas concesionarias. En la instancia, los comerciantes plantearon a las autoridades la urgencia de que Bienes Nacionales permita el avance del proyecto porque la galería se encuentra en paupérrimo estado y representa un peligro a los locatarios y clientes.

Mal estado de galería

Daños que -argumentan- no son subsanables con reparaciones financiadas por el Estado, ni con un llamado a una concesión. A modo de prueba, mostraron a ambos cores al actual estado del edificio.

Es preciso indicar que las instalaciones sufrieron los embates del terremoto, con tres pilares fracturados, además del incendio provocado durante el estallido social, que causó fracturas en la cúpula de la Galería.

Asimismo, con los años, los comerciantes han descubierto nuevas fallas, como un forado en uno de los pasillos, de cuya dimensión aún no tienen certeza. Situación que fue informada a Bienes Nacionales, desde donde les habría indicado que no tenían presupuesto, debiendo costear el arreglo con comerciantes.

“Pero nos percatamos de que, al cruzar al otro extremo del pasillo, el forado sigue, la loza que nos sostiene es solamente el piso de la galería, porque nosotros introdujimos unas varillas y no tocábamos fondo con los auxiliares, entonces el problema es peor de lo que se ve”, dijo Patricia Barra, locataria de la galería Alessandri.

“A nivel eléctrico, analizamos esto para entender qué estaba pasando. Nos dimos cuenta de que hay mucha informalidad en cuanto al tendido eléctrico. Hay entramados que están ahí y que no se usan, pero que es un foco potencial de incendio constante. Lo más grave son los socavones y los pilares que están fatigados. Ni hablar del tema de agua, los baños que están inutilizables porque lo más probable es que las cañerías estén destrozadas a nivel de fundaciones”, precisó Patricio Cabezas, director general del proyecto.

Por todo esto, Verónica Gatica, gestora de la iniciativa, informó a ambos consejeros la decisión de ajustarse al nuevo plan regulador de Concepción, para permitir que Bienes Nacionales les permita seguir avanzando, pese a que el anteproyecto de 23 pisos sigue vigente en la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Concepción.

“Entonces, lo que hemos estudiado es cómo podríamos hacer el proyecto, ajustándonos al nuevo plan regulador. Para eso tendríamos que ajustar la renta concesional y la cantidad de oficinas para Bienes Nacionales, para mantener el espíritu de la concesión, con las mismas condiciones para los locatarios: que sigan en el primer piso, con sus locales, con sus 15 años de gratuidad”, dijo Gatica, quien recordó que todo esto podría haberse evitado si Bienes Nacionales hubiera permitido el avance del proyecto, ya que el permiso de edificación tenía como fecha de ingreso el 11 de junio de este año.

Comprometen gestiones

Tras escuchar a los representantes de ambas concesionarias, ambos cores consensuaron en que realizar este proyecto es la mejor opción para la galería y sus locatarios, ya que una nueva concesión tardaría mucho más que seguir avanzando, misma dificultad que tendría una eventual reparación con recursos públicos.

Por ello, Patricio Lara y Luis Santibáñez se comprometieron a realizar gestiones para que el ministerio revierta su decisión de caducar ambas concesiones a la brevedad, dada las deplorables condiciones en las que hoy trabajan los comerciantes.

“No me lo imaginaba. Aparte de lo que vi y lo que cuentan, en temas de seguridad y de pandemia hoy tenemos que preocuparnos mucho del asunto sanitario, creo que es urgente hacer algo ahí, no lo esperaba y nunca me habría imaginado que estaba así”, afirmó Lara.

Por su parte, Luis Santibáñez indicó que “estas imágenes vienen a graficar de primera fuente no sólo el mal estado en que está la galería, sino que el edificio en general, pero atendiendo que la naturaleza de la galería es privada en el marco de inversión para mipymes, lógico que estas imágenes nos hacen acompañar una solución política técnica que les permita desarrollar su actividad con dignidad y con proyección de desarrollo comercial”.

Santibáñez refutó las declaraciones en el Senado de la seremi de Bienes Nacionales, Victoria Pincheira, donde insistió en llamar a una nueva licitación o en obtener fondos de Desarrollo Regional o Subdere para reparar el edificio. Sin embargo, la opción FNDR fue descartada por el consejero.

“Lo que ocurre es que no existe a la fecha, ni en años anteriores, un anteproyecto de mejoramiento, conservación o reparación de la galería. Eso nos llevó a clarificar de primera fuente que las opiniones vertidas por la seremi corresponden a una intención y no a una realidad de proyecto, y en administración pública siempre es recomendable cuando uno establece un cambio de eje o una idea contraria a la que plantea el concesionario, tener una realidad manifiesta de proyecto para cambiar el eje de gestión”.

En cuanto a la opción de recursos de la Subdere, ambas concesionarias confirmaron que tampoco se ha hecho una solicitud a ese organismo por parte de Bienes Nacionales.

Ambos cores recordaron que en enero habían solicitado a Bienes Nacionales un pronunciamiento, con un plazo de 30 días, sobre los argumentos administrativos, jurídicos y técnicos para oponerse al proyecto, sin obtener una respuesta a la fecha.

Por esto, y atendida la urgencia de intervenir la galería dado su mal estado, ambos valoraron la decisión de las concesionarias de ajustar el proyecto al nuevo plan regulador de Concepción, por lo que se comprometieron a realizar gestiones ante los ministerios para que el proyecto se concrete.

“A mí me da una pena tremenda que tenga que ocurrir esto, porque sigo insistiendo que la primera alternativa es la mejor, pero a vista y paciencia de lo que está ocurriendo, me parece que es un pozo sin agua seguir forzando esta situación, ya que claramente no existe voluntad y el tiempo y las variables técnicas van pillando a este proyecto de gran envergadura”, finalizó Santibáñez.