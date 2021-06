Diversas reacciones generó el viaje de la senadora por la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe a Arabia Saudita, aunque parlamentarios de la UDI dijeron desconocer los motivos de la cita internacional, donde además fue presentada como líder de la tienda gremialista.

Sorpresa causaron las fotografías de la parlamentaria en aquella nación, en una visita de la cual el conglomerado no tiene conocimiento.

En dicho país, la senadora tuvo reuniones con el canciller saudí y príncipe, Faisalbin Farhan, sin conocerse aún los motivos del viaje.

Consultado el diputado de la UDI, Ivan Norambuena, dijo que desconocen los motivos del viaje y la eventual representación de Jacqueline Van Rysselberghe en esta cita internacional.

“Quienes tendrían que opinar respecto a si está en representación o no del partido tiene que ser la nueva directiva”, expuso.

Gustavo Sanhueza, uno de los vicepresidentes del partido gremialista, señaló que “en el contexto que estamos viviendo actualmente, donde tenemos un cierre de fronteras, creo que no es procedente realizar un viaje al extranjero, y en ese sentido creo que la Senadora Van Rysselberghe va a tener que explicar las razones que motivan que efectivamente realice el viaje”.

Por su parte, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, de visita en Concepción, también se refirió al viaje de la Senadora, precisando que los senadores están en todo su derecho de realizar actividades dentro o fuera del país.

Sin embargo, hechas las consultas a fuentes de Radio Bío Bío en el Senado, dijeron que no tenían antecedentes del viaje de JVR, por lo que la visita a Arabia Saudita se habría realizado como un viaje particular y no una visita oficial.

Consultado el diputado, también de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que la visita de la Senadora al país árabe respondería a una invitación realizada con anterioridad.

Consultado el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, dijo desconocer los motivos del viaje de la senadora Van Rysselbeghe y prefirió no entregar declaraciones al respecto.