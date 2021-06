La sorpresiva visita de la senadora UDI de la región del Bío Bío, Jacqueline van Rysselberghe, a Arabia Saudita desató la furia por posibles “privilegios”, vinculados a su cargo.

Con la pandemia en su peor momento y cierre de fronteras incluido, salió de viaje, y según confirmó BBCL este miércoles, sin dar aviso al Senado, recorriendo más de 27 mil kilómetros en línea recta, ida y vuelta.

Fue a través de la publicación de diversos mensajes en Twitter que graficaron el aterrizaje de la senadora UDI al país asiático, donde se desataron cuestionamientos en redes sociales.

“¿En qué anda Jacqueline van Rysselbergue en Arabia Saudí?”, escribió en su cuenta de Twitter la abogada y experta en derecho internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza.

“Visita oficial como líder de la UDI? (…) Que yo sepa, ya no es su presidenta”, agrega en el mismo hilo de Twitter, en el cual anexa un link vinculado a un diario del país asiático, donde se describe a JVR como “líder” de la colectividad de Chile Vamos.

En otro mensaje, esta vez del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita describen uno de los encuentros con la parlamentaria UDI.

“Ministro de Relaciones Exteriores Príncipe @FaisalbinFarhan se reunió con la presidenta de la Unión Democrática Independiente y senadora de la República de #Chile, Jacqueline van Rysselberghe y su delegación acompañante”, dice el mensaje de la cuenta oficial, también describiéndola como timonel nacional de la UDI, cuando en realidad dejó dicho cargo en diciembre del año pasado.

#Riyadh | Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan, met with President of the Independent Democratic Union and Senator of the Republic of #Chile, Jacqueline van Rysselberghe and her accompanying delegation. pic.twitter.com/jqAzVbtg2v

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) June 8, 2021