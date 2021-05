Para el próximo 11 de junio fue programado el peritaje médico-psiquiátrico al que será sometido quien fuera el presidente de las Empresas Masvida, Claudio Santander Kelly, actualmente imputado en la investigación por el fraude que derrumbó el holding, incluyendo a la isapre del mismo nombre.

El peritaje fue ordenado por el Juzgado de Garantía de Concepción a raíz de una grave enfermedad que estaría afectando al médico y que le impediría comparecer ante la justicia para enfrentar los cargos decididos por el Ministerio Público en relación a delitos de estafas y tributarios que llevaron a Masvida al desplome.

Va a depender del resultado de los exámenes que realizarán peritos del Servicio Médico Legal si Claudio Santander será o no formalizado, siendo el ex presidente del grupo y el ex gerente de Finanzas, José Bauerle, los únicos del grupo de 12 imputados, contra quienes la Fiscalía no ha podido formular cargos.

La formalización contra los dos ex ejecutivos de Masvida ha sido pospuesta en dos ocasiones, fijándose la próxima audiencia para el 8 de septiembre, cuando la fiscal Marcela Barahona tendrá el resultado de los peritajes y el tribunal podrá decidir el futuro procesal de Claudio Santander.