Pasado el mediodía de este sábado se logró constituir la totalidad de las mesas en la provincia de Bío Bío, en medio de algunos problemas denunciados por los propios vocales.

Esto ocurrió en la Escuela Blanco Encalada de Los Ángeles, donde señalaron que no se lograba respetar el distanciamiento mínimo en medio de la pandemia.

“No cabemos los cinco vocales de mesa, no se respeta el distanciamiento mínimo social, no podemos atender gente en esta forma porque van a empezar a llegar, y no hay las condiciones mínimas necesarias”, indicaron los vocales.

Según se informó desde el Servel en la provincia de Bío Bío, la situación fue subsanada con el propio municipio.

El gobernador provincial, Ignacio Fica, dijo que pasado el mediodía se logró la constitución de todas las mesas.