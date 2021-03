Un automóvil particular resultó con serios daños tras ser atacado a tiros por desconocidos en la ruta que une a Tirúa con Cañete, en la región del Bío Bío. En el móvil iba un candidato a concejal y un pastor evangélico.

El hecho se registró en la ruta P72S, en el sector Curaquidico, en la comuna de Tirúa, y luego en la localidad Huentelolen, al sur de la comuna de Cañete, cuando el vehículo fue atacado por desconocidos causando serios daños, sobre todo en sus ventanales producto de los impactos de bala.

Sus dos ocupantes resultaron con heridas en el rostro producto de las esquirlas de los vidrios, por lo que fueron atendidos en un recinto asistencial.

El automóvil pertenece Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico y candidato a concejal por Tirúa, quien viajaba junto a Walter Vega, director nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile.

Tras el ataque, Fuentealba indicó que los terroristas se tomaron el lugar. “Acá no hay policías, no existe carabineros, no existe nada, esto es tierra de nadie. Esta es la tierra del terrorismo”.

Ambos interpusieron la correspondiente denuncia en carabineros de Cañete.