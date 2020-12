Durante este lunes el diputado Félix González (PEV) y la diputada Pamela Jiles (PH) fueron entrevistados por La Radio, oportunidad donde se trataron diversos temas, como un eventual tercer retiro, una denuncia de violencia en la Comunidad Antonio Leviqueo y la carrera presidencial.

Sobre la denuncia de la comunidad, el diputado González señaló que su visita a la región del Bío Bío se origina por la necesidad de “hacer justicia con la gente de la Comunidad Antonio Leviqueo del Valle de Elicura en Contulmo”.

“Hay comuneros que han sido violentados por Carabineros. Fue esto hace un mes atrás, dos meses atrás, y también injuriados, calumniados por un ministro del Interior, exministro del Interior, que plantea una emboscada y contó un relato de armas y de capuchas cuando en realidad son los vecinos los que a rostro descubierto han dicho ‘bueno la verdad eso no ocurrió, sino que fuimos golpeados por Carabineros"”, sostuvo.

En esa línea, mencionó: “Yo le he pedido a la diputada Pamela Jiles (PH), precisamente para poder visibilizar el problema que tiene la comunidad, que nos pueda acompañar a visitarlos”.

Por su parte, la diputada Jiles se dirigió a sus “nietos”, señalándoles que “mientras toda la elite se pelea por ridiculeces, al menos tienen a la abuela que los ama, y a la que lo único que le preocupa es estar en el corazón de mi pueblo”.

“Tienen también por lo menos un diputado de esta región, que es el diputado Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde, que está desde hace mucho tiempo, desde siempre, preocupado de la acción política y no del carteleo en los matinales ni en los medios de comunicación”, aseguró.

En relación a su visita a La Radio, precisó que hicieron “una excepción viniendo hoy a esta radio porque justamente lo que nos interesa es darle visibilidad a la Comunidad Antonio Leviqueo que ha sido maltratada, denostada e invisibilizada por la elite, por el desgobierno, y también por los medios de comunicación que sirven a la elite”.

Consultada sobre si ha analizado las últimas encuestas donde se ha posicionado, Jiles declaró: “No analizo encuestas, no pierda el tiempo”.

“Me importa un pucho, no me interesan las encuestas de la elite, lo único que me interesa es estar en las murallas como lo estoy, estar en la voz de los que están en la calle, estar siendo voceada por aquellos que luchan, y están en el corazón de mi pueblo que sufre”, adujo.

Tercer retiro de fondos

Asimismo, se le consultó su opinión sobre un eventual tercer retiro de fondos de pensiones si es que el Gobierno no concreta nuevos paquetes de ayuda, a lo que contestó que “el desgobierno no solo no ha hecho nada y ha sido negligente respecto al sufrimiento de mis nietos, de mis sin moneda, sino que ha hecho todo lo posible por aumentar el sufrimiento de mis sin moneda”.

“No ha dejado cosa por hacer para aumentar el sufrimiento de mi pueblo, ¿y quién lo ha acompañado?, la clase política. La clase política que denostó esta medida de acción política directa y que no es capaz de escuchar lo que la gente le dice a gritos”, declaró.

Además, aseguró que el primer y segundo retiro fue pedido a gritos por la gente “frente a la sordera de la clase política completa, porque hoy el clivaje —dicen los analistas, opinólogos siúticos de la política (…)— no está entre derecha e izquierda”.

“No está en esta pelea absurda que están teniendo los políticos a espaldas del pueblo, sino que está entre la elite desalmada que no escucha el sufrimiento de mi pueblo y ese pueblo que está en la calle luchando, sufriendo en sus casas, que lo que va a ir a hacer con lo que reciba de este segundo retiro es a comprar comida que ojalá les dure hasta marzo. Es así lo que sienten ellos”, abundó.

Sobre lo mismo, indicó que su análisis respecto a la situación “es que la clase política completa —y quiero recordarlo— dijo que no al primer retiro, en ese sentido quiero destacar a un político que fue capaz de salirse, no se por cuánto rato, de la elite y escuchar a la calle, que fue Matías Walker (DC), que tuvo el mérito de poner dos veces este seguro retiro en tabla en la comisión de Constitución”.

“Ahora seguramente dirán que un tercer retiro también es una medida absurda porque no escuchan a mi pueblo que sufre”, sostuvo.

En relación a un tercer retiro en específico, precisó que “está hace más de 15 días redactado el tercer retiro. Si el Gobierno sigue sin escuchar las demandas de la gente, si el Gobierno sigue sin implementar una sola medida que ayude en concreto a la gente, la abuela —que sí escucha a mi pueblo que sufre—, va a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a esa gente”.

“¿Cómo lo va a hacer la abuela?, muy simple. Escuchando a sus nietos en primer lugar, y en segundo lugar entendiendo la política como la acción concreta de llevar a cabo aquello que el pueblo determina, no que las elites, no que las cúpulas, no que ninguna vanguardia sorda indica. Hacer lo que mis nietos me ordenan que haga”, declaró.

“Si mis nietos me ordenan que presente un tercer retiro, lo haré”, puntualizó.