Además de la suspensión por funcionar en condiciones de alto riesgo para las y los trabajadores en medio de los incendios forestales que afectan la región de Valparaíso, la Dirección del Trabajo (DT) sancionó a otras empresas por -entre otros- no informar los riesgos de emergencia y no evacuar inmediatamente.

La Dirección del Trabajo (DT) suspendió a tres empresas del sector El Salto en Viña del Mar, uno de los más afectados, por estar funcionando en condiciones de alto riesgo para las y los trabajadores.

Se trata de las empresas Reno Chile S.A., Inversiones Siglo XXI y Comercial Virlazal Bascope. Además, se ratificó la auto suspensión que ya había aplicado Pinturas Tricolor.

En el caso de Comercial Virlazal Bascope la razón de la suspensión fue por riesgo estructural alrededor de la bodega. Además, otras 3 empresas, fuera del sector El Salto, recibieron sanciones.

Incendios forestales: empresas reciben sanción por la Dirección del Trabajo

En primer lugar está el supermercado Líder Express, en avenida Valparaíso 176, sancionado por no evaluar riesgos y contratar trabajadores con empresas de servicios transitorios incumpliendo normas legales.

La segunda es una estación de servicio Copec que no evaluó riesgos de trabajo, no informó riesgos de emergencia y no evacuó inmediatamente a sus trabajadores y trabajadoras en el contexto de los incendios en la región de Valparaíso.

Por otro lado, como tercera tienda sancionada está el Pronto Copec, en la misma bencinera, que fue sancionado por infracciones como falta de comité paritario y no evacuación inmediata.

En medio del proceso de fiscalización, en el sector El Salto se encontraban las empresas Garmendia Macus, ProviMarket, un supermercado Jumbo y un local de Easy. En tanto, en los sectores de Reñaca y Miraflores, fueron fiscalizados dos locales del supermercado Acuenta.

Al respecto, el jefe nacional del Departamento de Inspección, Jorge Meléndez, comentó que “desde el sábado último la Dirección del Trabajo desplegó una intensa labor operativa para fiscalizar a las empresas de las zonas afectadas por los incendios”.

“El objetivo fue ordenar los cierres inmediatos de los establecimientos para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Entre ese día y hoy lunes hemos fiscalizado 20 empresas, entre ellas supermercados y otras grandes tiendas, aplicando tres suspensiones y ratificando una auto suspensión”, agregó.

Finalmente, respecto a las sanciones, se han dispuesto 8 sanciones por “no adoptar medidas ante los riesgos inminentes que significaban el avance del fuego”.