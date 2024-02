Vecinos en Viña del Mar denunciaron que hay cuerpos de víctimas que no han sido retirados de zonas afectadas por los incendios forestales y que, por lo mismo, ha sido rol de los familiares resguardar la zona. Según denunció uno de los afectados, no han retirado entre 8 a 10 cadáveres.

En medio de los incendios forestales que afectan la región de Valparaíso, vecinos del sector Manuel Bustos en Achupallas en Viña del Mar, denunciaron que hay cadáveres que no han sido retirados por parte del Servicio Médico Legal.

Según acusan, son sus propios familiares quien deben resguardar los cuerpos que quedaron en la zona tras la emergencia incendiaria.

En videos viralizados a través de redes sociales, uno de los denunciantes dice “ahí está mi familia, protegiéndolo (el cuerpo) para que los perros no se lo coman. Allá arriba hay 6 personas”.

“Si pueden ayudar, por favor, no cuesta nada acordonar y nosotros mismos llevamos a nuestros damnificados (…) necesitamos ayuda, de verdad necesitamos ayuda”, agregó.

En un segundo registro audiovisual, otro vecino denuncia que “hay varias situaciones, no es la mía no más. Una vecina que está muerta en frente mío, no la han sacado, no han retirado el cuerpo, no han retirado más de 8 o 10 cuerpos”.

“Me tuve que traer el (cuerpo) de mi hermana, con mi padre, que estaba botado en el cerro porque no pudieron escapar más (…) ¿y sabes por qué me lo traje? porque se lo estaban comiendo los perros”, dijo a continuación.

Finalmente, el mismo hombre, comentó que “llegaron los PDI y anotaron en sus hojas de servicio, pero no atendieron a nadie”.

Revisa los videos: