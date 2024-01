La Dirección General de Aguas (DGA) aseguró que la región de Valparaíso es -a nivel nacional- una de las regiones con la mayor cantidad de multas cursadas por infracción al Código de Aguas.

No contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores, fueron las principales razones por las principales infracciones fiscalizadas y sancionadas por la DGA durante todo el 2023.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó un balance en torno a las multas cursadas por la Dirección -tanto a personas jurídicas como naturales- por infringir el año pasado la normativa, cifras catalogadas por la cartera como las más altas en la historia.

En el país, en total, se aplicaron 756 multas por un total de 8 mil 700 millones de pesos, un monto que figura ser un 64% más alto que el del 2022. Asimismo, se confirmó que se realizó, durante el 2023, un 40% más de fiscalizaciones que durante el anterior.

Así lo informó durante el balance la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó a las regiones de Valparaíso y de Coquimbo como las zonas en las que se ha enfocado el Ministerio con el fin de brindar seguridad hídrica.

El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó las cifras que maneja la región en torno a las multas y cantidad de fiscalizaciones, que fueron más de 270.

El director general de la DGA, Rodrigo Sanhueza, apuntó al uso de nuevas tecnologías y fiscalizaciones en terreno como las principales acciones que lograron estos resultados históricos.

Cabe agregar que, durante el balance, la ministra López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.