Preocupación existe entre automovilistas por un gran socavón en medio de la calzada que se generó esta mañana en Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Conductores advierten riesgo de accidentes.

Un conductor se contactó esta mañana con Radio Bío Bío en Valparaíso para informar un profundo y gran socavón que se registró en calle Berlín, en la intersección de Rahue, cercano al cruce peatonal del Paradero 12.

El agujero está justo en medio de la calle, pudiendo incluso aumentar de tamaño. Por ello es que temen que un vehículo quede atrapado.

“Este socavón debe ser de un metro y medio por un metro al menos. Cuando me bajé a revisarlo me di cuenta que por abajo no hay tierra, quedó sólo la cáscara del asfalto. Pasa un auto y se cae al socavón”, indicó el conductor.

Añadió que tras encontrarse con el hoyo informó a la Municipalidad, desde donde le indicaron que irían a revisar la situación de la calle.

A la espera que se repare la calle, se recomienda a los conductores transitar con precaución, ya que el sector no estaría señalizado.

De momento se desconoce qué ocasionó el socavón, lo que se deberá determinar con la inspección que se realice en el lugar.