Representantes del Partido Republicano en la región de Valparaíso presentaron un recurso de protección en contra del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, que los tildó de “pedófilos” y “abusadores” tras una denuncia por una actividad LGBTQ+.

Los dichos los emitió el jefe comunal en un Concejo Municipal, luego que el diputado Luis Sánchez presentara una denuncia por el delito de “ofensas al pudor” por un evento que organizó la casa edilicia.

Alcalde de Concón los tildó de pedófilos

En la sesión, el alcalde acusó al republicano de ver “maldad donde no la hay. El único problema que tiene él, es que ve cosas donde no existen”, pero no fue lo único:

“Lo que nosotros debemos hacer, responsablemente, es cuidar a nuestros niños de personas que están en ese partido político, en el republicano: pedófilos, abusadores y que han sido acusados, condenados muchos de ellos”, acusó Ramírez.

Dichos que llegaron a la justicia. Esto porque el Partido Republicano presentó un recurso de protección en contra del alcalde. Así lo confirmó del presidente regional de la colectividad de derecha, Roberto Weber, indicando que nadie tiene la potestad de difamar sin motivo a un grupo de personas.

Exigen disculpas públicas

Además, el diputado Luis Sánchez (PR) explicó que con el recurso buscan que se remueven del acta las declaraciones del alcalde y que éste pida disculpas públicas.

Por su parte, Freddy Ramírez, alcalde de Concón, indicó que esta es una polémica ficticia, lamentando la actitud del partido republicano.

No es primera vez que el diputado Luis Sánchez cuestionó las actividades realizadas por municipios de la región en el marco del Día Internacional del Orgullo. Así lo hizo contra el municipio de Quilpué, donde acusó “adoctrinamiento sexual” también por una actividad LGBTIQ+.