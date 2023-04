La hermana del colectivero Juan González, Elizabeth González, afirmó que reciben con “conformidad” el veredicto condenatorio que dictó este lunes el Tribunal de Juicio Oral de Viña del Mar en contra de los tres imputados por el delito de secuestro calificado con resultado de muerte.

La mujer afirmó en conversación con Radio Bío Bío que la lucha que ha dado la familia en búsqueda de justicia es para que “esto no vuelva a pasar, no queremos que haya otro colectivero, otras personas inocentes que pierdan su vida por estos asesinos que no tuvieron compasión y hasta el día de hoy no tienen remordimiento”.

“Quedamos conformes que no quedó impune su muerte y esperamos y confiamos en Dios que en algún momento vamos a saber dónde está”, añadió.

Cuerpo de Juan González aún no es hallado

En esa misma línea, indicó que cualquier información que puedan entregar terceros sería de utilidad para su localización: “Les pido, por favor, que nos digan dónde está, ya ha sido demasiado el sufrimiento, para un niño de 4 años que no sabe dónde está su padre. Mis padres necesitan saber dónde está su hijo y nosotros poder terminar esta angustia”.

Tras la audiencia, la fiscal de Viña del Mar, Vivian Quiñones, destacó que el tribunal aceptara la acusación formalizada por el Ministerio Público por el delito de secuestro calificado con resultado de muerte, condenado a los tres acusados en calidad de autores.

Respecto al rol de los condenados, Óscar Cantillano, Daniel Silva y un adolescente de 16 años, la persecutora precisó que en el caso del primero piden la pena de presidio perpetuo calificado porque tenía sentencias previas y porque, según la investigación, cumplía el rol de líder en el secuestro calificado del colectivero.

Para los dos restantes solicitan presidio perpetuo simple para Silva y 10 años de internación en régimen cerrado para el menor. Lectura de sentencia que se leerá el 5 de mayo.

Condenados no rompieron pacto de silencio

Cristián Canifrou, abogado querellante, dijo que por los antecedentes recabados se puede desprender que el crimen fue circunstancial, es decir, pudo haber sido cualquier conductor que aceptara el recorrido en que iban los delincuentes. Hipótesis del móvil del crimen a la que también apuntó la fiscal.

“Podía haberle pasado a cualquier conductor en aquella noche del 13 de enero de 2022”, analizó.

Recordemos que tras lo anterior, González fue llevado en contra de su voluntad a un domicilio denominado “el cautiverio” en el cerro Playa Ancha, para luego, entre el 13 y 14 de febrero, ser asesinado.

Pese a la extensión del juicio, en ningún momento los imputados rompieron el pacto de silencio y confesaron dónde está el cuerpo.