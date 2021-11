El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, manifestó que estas votaciones son un hito histórico que se desarrollan en el marco de un proceso constituyente, y donde, -según sus declaraciones- el actual Gobierno goza de “un descrédito a nivel planetario”.

Bajo esa misma línea, la autoridad detalló que el presidente Sebastián Piñera visitó el Embalse Los Aromos en la región de Valparaíso.

“Piñera estuvo aquí hace dos días, ufanándose de haber llenado el embalse. Diciendo que daba certeza hídrica en toda la zona Metropolitana. Vino con el ministro de Obras Públicas, llegaron en helicóptero parece los hueones al territorio“.

La crítica del gobernador iba enfocada en que el gobierno se “ufana” de una medida que él mismo tomó en conjunto con los otros actores territoriales que dan seguridad hídrica a los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar.

“Este gobernador regional que se sacó la cresta con los alcaldes y alcaldesas de todo el Valle del Aconcagua, de la provincia de Los Andes y San Felipe, para poder dar certeza hídrica de que haya agua de consumo en la región de Valparaíso y Metropolitana, simplemente se entera por la prensa de que el mal Gobierno se ufana“.

En medio del punto de prensa, Mundaca sacó una bandera mapuche y expresó: “Es la bandera de aquellos que lucharon intensamente por la Independencia. Este símbolo que tengo aquí, es el símbolo de la descentralización, de la libertad, de resistencia en nuestras comunidades y territorios”.

“Espero prevalezca el sentido común”

A la pregunta: ¿Cómo se espera que haya posturas tan extremas que estén ganando adhesión?, respondió que:

“El sentido común indica que no se puede perseguir a los radicales de izquierda, que no se puede terminar con el Ministerio de la Mujer (…) el sentido común indica que ese candidato no puede ponerle fin al proceso de centralización cuando existe algún gobernador que no apoye su programa”.

Finalizó diciendo: “Espero que lo prevalezca sea el sentido común: la democracia, la libertad de género y la inclusión“.