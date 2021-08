Este lunes, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó la figura del delegado presidencial y señaló que se reunirá con un grupo de parlamentarios que buscan terminar con este cargo.

“La figura del delegado presidencial actúa como un celador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización. Además, se toma atribuciones que no le corresponden”, señaló.

Según Mundaca, el delegado presidencial, que en Valparaíso es el exintendente Jorge Martínez, “lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no preside recursos, no preside el Core y, por tanto, no posee iniciativa presupuestaria”.

“Su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región. (…) La figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de descentralización”, agregó.

Cabe recordar que, dentro de las funciones que posee el delegado presidencial, quien es designado por el Presidente de la República, está la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región y que, a través de un ministerio, se relacionen con el jefe de Estado.

A raíz de ello, Mundaca aseguró que “cuando este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones con los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos, y esa huevada no procede porque yo soy una autoridad democrática”.

“Jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura que está designada por el poder central, para ejercer mis prerrogativas democráticas y administrativas en la región de Valparaíso”, añadió con respecto a este punto.

Revisa sus declaraciones completas a continuación: