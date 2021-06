Esta mañana del día miércoles, el gremio de microbuses de la ciudad de Valparaíso anunció la paralización de servicios de transporte de la línea 500, de Buses Verde Mar.

Los recorridos involucrados y que están operando en baja frecuencia son: 507, 508, 509, 520 y 522. Esto debido a que los conductores acusan que la empresa los estaría obligando a trabajar incesantemente en sectores donde hay bajo flujo de pasajeros.

Desde la Federación de Conductores acusan que son obligados a trabajar los días domingo, en jornadas de cuarentena, y ganando solamente el ingreso de los pasajes.

Al respecto, el presidente de la Federación, David Pérez, indicó que “a mí me tuvieron un mes castigado por no trabajar los domingos, así que vine a trabajar un domingo, y me gané 9 mil pesos ¿Te parece justo ganar esa plata? Me levanté a las 5 y media de la mañana para ganar eso”.

El dirigente agregó que las reuniones e intentos de llegar a acuerdo con la empresa no han tenido frutos, y que incluso no les estarían facilitando los implementos necesarios para cumplir con protocolos contra el covid-19.

Al respecto, Rodrigo Herrera, jefe de producción y servicios de Buses Verde Mar S.A, declaró que “una vez al mes se les hace trabajar los sábados domingos y festivos, son situaciones internas, y nosotros no estamos para que un sindicato nos venga a imponer las condiciones de trabajo”

Además, agrega que sí han cumplido las normas sanitarias impuestas por las autoridades, y que se les ha aplicado test PCR a los conductores.

Desde la Seremi de Transportes indican que en el sector Rodelillo hay un microbús que bloquea la entrada al terminal, lugar en donde están presentes Carabineros y dirigentes del recorrido.

A pesar de esta paralización de servicios, desde la institución de transportes indican que sí hay microbuses- en baja frecuencia- que están recorriendo la ciudad puerto.