El gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, denunció que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y que se ha intentado cometer estafas en su nombre por parte de desconocidos.

La autoridad puso los hechos en conocimiento de la PDI y también de la comunidad, a través de sus redes sociales.

“(…) Quisiera informarles que me hackearon mi WhatsApp y están pidiendo realizar transacciones bancarias a mi nombre. Les pido no tomar en consideración dichas solicitudes para no caer en esta estafa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Estimadas y estimados, esperando que se encuentren bien, quisiera informarles que me hackearon mi WhatsApp y están pidiendo realizar transacciones bancarias a mi nombre. Les pido no tomar en consideración dichas solicitudes para no caer en esta estafa. Saludos cordiales. — Pablo Silva Amaya (@PabloSilvaAmaya) July 25, 2022

Según consignó La Radio, la misma situación que afectó al gobernador Silva, le ocurrió al alcalde de Marchigüe, Cristian Salinas.

El jefe comunal también denunció públicamente en su Instagram la intervención de desconocidos en su cuenta de WhatsApp.