El abogado del exalcalde de Rancagua, dijo que no podían aceptar que el acutal alcalde (Juan Ramón Godoy), de manera irresponsable y sin contar con ningún antecedente, planteara una presunta responsabilidad de las autoridades anteriores en el ataque incendiario que sufrió el municipio de la capital de la región de O'Higgins.

El abogado del exalcalde de Rancagua, Mario Vargas, dijo que la exadministración no tiene ninguna participación en el incendio que afectó al edificio municipal.

Esto, ante una teoría que planteó el actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, donde deslizó una presunta responsabilidad de las autoridades anteriores.

Recordemos que durante la madrugada del domingo 19 de septiembre, un incendio afectó a la Municipalidad de dicha comuna, específicamente donde se ubican la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Respecto al hecho, Juan Ramón Godoy, señaló en ese entonces que “este es un atentado contra la ciudad. Aquí se quemó información sensible que tiene que ver con los permisos de edificación, y por la rápida acción de bomberos finalmente no explotó y no se quemó todo el edificio.

El interés del exalcalde siempre fue colaborar

En esta línea, el abogado Mario Vargas dijo que “el interés del exalcalde, Eduardo Soto, siempre fue colaborar con el Ministerio Público, con la investigación”.

Esa fue la motivación que lo llevó a presentar una querella, con el objetivo de contribuir al ente persecutor, y esclarecer quién había incendiado este edificio que pertenece al municipio.

“Sin embargo, el Ministerio Publico da con los presuntos responsables, lo que finalmente nos lleva a nosotros a desistirnos de la querella, porque creemos que la eficiente reacción hizo que los posibles responsables se encuentren privados de libertad”, señaló Vargas.

Prisión preventiva para 3 imputados

Por estos hechos, la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la prisión preventiva para los tres imputados por el incendio de las oficinas del municipio de la capital de la región de O’Higgins.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 02:30 horas de la madrugada del 19 de septiembre de 2021, estas personas se trasladaron hasta las cercanías de la Municipalidad de Rancagua, ubicada en calle Chorrillos N° 860, a bordo de un vehículo marca Chevrolet, portando un bidón con parafina.

Al llegar al municipio, los imputados escalaron la reja perimetral, procedieron a romper un vidrio, rocearon el interior de las dependencias con el líquido acelerante y le prendieron fuego.

“Eso es inaceptable, una mala política”

Como segundo punto, el abogado del exalcalde dijo que no podían aceptar que una autoridad (Juan Ramón Godoy), de manera irresponsable y sin contar con ningún antecedente, planteara una presunta responsabilidad de las autoridades anteriores.

“Eso es inaceptable, eso es mala política, eso es no jugar de acuerdo a las reglas del juego. Me parece que todos los antecedentes de la carpeta de investigación hacen concluir de manera rotunda que la exadminsitracion no tiene ninguna participación de estos hechos”, fustigó Mario Vargas.