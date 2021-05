Se trata de Rene Schuffeneger, candidato a alcalde por la comuna de Portezuelos en la región de Ñuble, quien sólo necesita un voto para ganar estas elecciones.

El postulante a la alcaldía va por su tercera y última relección, y es el único nombre que existe en la papeleta del sector rural, por lo que basta un sufragio para que salga electo.

Por lo mismo, el candidato ya se da por ganador, ya que al ser entrevistado por la Radio, aseguró que además de contar con su voto, tiene el de su hijo y su señora.

Explicó también que otros candidatos iban en competencia, pero que finalmente ninguno inscribió su candidatura, “yo no sé por qué en el fondo no se atrevieron, pero no me parece un atentado a la democracia porque las reglas están dadas y la oposición no presentó sus candidatos“, comentó.

Su único objetivo ahora es sacar más votos que en las elecciones pasadas, aunque también asegura que le habría gustado tener competencia.

