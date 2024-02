Alcaldes de Los Ríos mostraron su preocupación tras conocer que el vertedero de Morrompulli dejaría de recibir la basura de la región en 2025, motivo por el cual los municipios tendrán que buscar alternativas para derivar los desechos.

Los doce jefes comunales de la región se reunieron en dependencias del Gobierno Regional con la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Los Ríos, Carla Amtmann, el gobernador regional, Luis Cuvertino, y el delegado presidencial, Jorge Alvial, para abordar la situación del manejo de residuos en Morrompulli, lugar donde está ubicado el espacio que recibe los desechos de toda la zona.

En conversación con Radio Bío Bío, el alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, aseguró que en la cita les informaron que el vertedero dejaría de recibir los residuos domiciliarios de la región a partir de enero de 2025, dejando en manos de las propias administraciones comunales la decisión del destino de los desechos.

Ante ello, el líder comunal advirtió que los municipios podrían quebrar si no hay apoyo del nivel central en esta materia.

El alcalde de Corral, Miguel Hernández, expresó su descontento por esta situación puesto que se trata de una medida “sin consulta”.

Por su parte, el alcalde de Máfil, Claudio Sepúlveda, hizo un mea culpa puesto que la Asociación de Municipalidades para el Manejo de Residuos Sólidos “no ha avanzado” en sus lineamientos.

Si bien el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, expresó su inquietud, puso paños fríos a la preocupación de los demás ediles, puesto que se trata de “informaciones preliminares”.

La noticia en torno a que el vertedero de Morrompulli dejaría de recibir la basura de la región habría sido entregada por la alcaldesa de Valdivia y presidenta de la Asociación de Municipalidades de Los Ríos, Carla Amtmann, quien no se refirió a este tema.

Eso sí, aseguró que esperan que el relleno sanitario esté listo en 2025 pese a la preocupación que expuso el gobernador Regional, Luis Cuvertino, al asegurar que el proyecto terminaría en 2026.

No obstante, la jefa comunal reconoció que no se pueden comprometer fechas, debido a que no hay certezas sobre los procesos que se tengan que incluir.

Así las cosas, en la reunión de los alcaldes de este miércoles se barajaron algunas opciones en caso que el vertedero Morrompulli cierre antes que la construcción del relleno sanitario concluya, teniendo como una de las alternativas el vertedero ubicado en el sector de El Llolly en Paillaco.

También se planteó trasladar la basura a Los Ángeles, en la región del Bío Bío, aunque los ediles plantearon que hasta el momento son pocas las probabilidades que eso se concrete.