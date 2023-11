Son decenas de personas las que llegaron hasta la calle Bernardo O’Higgins con Arauco, en pleno centro de Valdivia, para manifestarse frente al conocido Café Palace.

Respecto al motivo, apuntan a su propietario como el responsable de un caso de maltrato animal que terminó con la muerte de dos perros comunitarios del centro de la capital regional de Los Ríos.

En el lugar, los manifestantes lanzaron objetos contundentes en el acceso al local que ya luce con las mamparas de vidrio quebradas. Hasta el lugar también llegó personal de Carabineros.

Posteriormente, luego que un grupo de manifestantes lograra abrir las rejas metálicas del Café Palace, personal de control de Orden Público de Carabineros intervino en la manifestación. En concreto, el carro lanza aguas.

Denuncia por posible caso maltrato de animal en Valdivia

Recordemos que esta jornada, la Municipalidad de Valdivia presentó una denuncia por posible maltrato animal tras la desaparición de dos perros.

En específico, el hecho que fue denunciado por la ciudadanía y captado en las cámaras de la Central de Cámaras de Televigilancia municipal.

La situación ocurrió la madrugada del pasado 25 de octubre, donde se puede observar a tres adultos que habrían actuado de manera coordinada para tomar en estado de bulto y subirlos a un auto.

Uno de los canes se encontraba en la vereda de calle Arauco con O´Higgins y otro ubicado a las afueras del Banco Estado de calle Camilo Henríquez, en Valdivia.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, indicó que es necesaria una investigación rápida y minuciosa para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el concejal Lucio Sanhueza solicitó llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso de investigación.

De acuerdo a Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, más conocida como Ley Cholito, se denomina perro comunitario al can que no tiene un dueño en particular, pero que una comunidad alimenta y le entrega cuidados básicos.