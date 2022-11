Una falla de un computador obligó a suspender por segunda vez y en menos de 24 horas un vuelo de Latam de Valdivia a Santiago. Pasajeros acusan falta de respuesta por parte de la compañía.

La primera reprogramación se produjo el martes, cuando el capitán informó a los pasajeros -tras permanecer más de una hora en la aeronave- que se reprogramaría el viaje por un problema técnico.

Usuarios a través de Twitter acusaron nula información sobre lo ocurrido por parte de la empresa.

Así lo hizo André Bascle: “Pésimo servicio, nos tienen esperando el vuelo encerrados en el avión vuelo La42 Valdivia-Stgo. Calor bárbaro sin ninguna explicación de lo que sucede”.

“No tienen respuesta aún (sobre) qué pasará con las personas que no somos de Valdivia… Siquiera a qué hora viajaremos mañana. Una vergüenza para los precios que ustedes tienen”, añadió en respuesta a la cuenta oficial de Latam.

“Me están enviando a un hotel muy malo y no viene traslado y tampoco comidas 😔 nos quieren aburrir para que nos vayamos por nuestra cuenta, malo asqueroso el servicio”, siguió.

Ante ese último reclamo, Latam Chile le respondió que “debes tener en cuenta que las compensaciones de hotel, son directamente entregadas por el personal del aeropuerto”.

— André Blasque (@blasque_cecilia) November 1, 2022