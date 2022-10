Prohibiendo el paso y “cobrando peaje” estaría una comunidad mapuche de Lago Ranco, quienes aseguran que el camino les pertenece, según denunció un vecino de Rupumeica Alto. Desde la Seremi de Obras Públicas aseguran que la vía es pública.

El hecho fue dado conocer por un vecino que solicitó el resguardo de su identidad, quien reside en la localidad de Rupumeica Alto, asegurando que la vía que los conecta con Riñinahue está bloqueada por una comunidad mapuche que sostiene que el camino es privado.

Según añadió, la situación está ocurriendo hace algunas semanas. Es más, en el lugar se instaló un letrero que señala que el terreno es propiedad privada, por lo que el tramo desde el puente Pichico hasta el puente los venados no es de uso público, por lo que se prohíbe el paso.

“Esta es tierra indígena de propiedad privada. La que se encuentra protegida por la ley de tierras 19.253, artículo 12, por lo que este camino, en el tramo desde el puente Pichico hasta el puente Los Venados, no es camino de uso público, no es servidumbre, eso solo de uso particular de los propietarios del terreno. Por tanto, a partir del 26 de septiembre de 2022 se prohíbe el paso de todos los vehículos de empresas privadas y entidades públicas, solo podrán pasar los vehículos de emergencia y las personas indígenas que viven en el territorio de Los Venados y Rupumeica Alto”, dice el cartel.