"El agricultor no está siendo capaz de solventar sus gastos con todos los costos que tiene", indicaron desde Fedeleche ante la baja del 7% en la producción de productos lácteos. Por ello piden medidas concretas en mediano y corto plazo asociadas a los precios.

Una baja del 7% en la producción acusan gremios lechero, por lo que piden señales a la industria para robustecer este sector económico.

Desde Fedeleche calificaron de complejo el momento que están atravesando, advirtiendo que de no enmendar el rumbo las repercusiones se darán en materia de abastecimiento y en la cesantía.

El director de la Asociación de Productores de Leche en Osorno y a su vez presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, indicó que para evitar que se produzcan problemas de abastecimiento es necesario que la industria muestre señales respecto a los precios.

“El agricultor no está siendo capaz de solventar sus gastos con todos los costos que tiene”, afirmó.

El dirigente lechero dijo que si el mercado no es competitivo y, por tanto, no refleja utilidades, hay consecuencias no sólo en el aspecto alimentario al mermar las entregas, sino también en la actividad agrícola.

Marco Winkler dijo que irónicamente, en materia de pago al productor, se produjo un aumento de casi un 9% a misma fecha del año pasado; sin embargo, se enfrentaron a costos asociados a una inflación que absorbió el reajuste.