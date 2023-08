Una ballena azul, de unos 10 metros de longitud, fue hallada varada y muerta en el sector Puerto Elvira, Ancud, en la región de Los Lagos, causando la impresión entre vecinos del sector.

Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) el cetáceo fue encontrado ya sin vida en la playa cercana al canal de Chacao, durante horas de la tarde de este sábado. Hallazgo que alcanzó a ser visto por decenas de habitantes de Puerto Elvira.

“Por las condiciones en que se encontraba, habría muerto hace ya un tiempo mar adentro y habría varado en esa condición”, aseguró el director regional de Sernapesca en Los Lagos, Cristian Hudson.

Hipótesis que no fue posible de confirmar, ya que debido al cambio de marea no fue posible hacer la toma de muestras del animal, lo que impide determinar la causa de muerte. No obstante, Sernapesca continúa trabajando en su monitoreo.

Pese a lo planteado por Sernapesca, habitantes de la zona sugieren que el fallecimiento del cetáceo se dió por un choque con uno de los barcos que precisamente navegan por el canal de Chacao, cercano al lugar del varamiento.

