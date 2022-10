Con heridas en su cabeza tras ser golpeado con la empuñadura de un arma, terminó el locatario de un minimarket en Osorno, región de Los Lagos, quien frustró un violento robo.

En específico, esto ocurrió en la calle Los Jilgueros en Villa Nueva Primavera del sector de Ovejería Alto.

Tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad, dos delincuentes ingresaron al local “San Genarino”, con la intensión de acceder a la caja y llevarse lo recaudado.

Según dijo Victoria, familiar de la dueña del negocio, dijo que el dependiente logró frustrar el robo.

“Entraron los ladrones, él intentó que no se robaran el dinero y tiró la llave de la caja a cualquier lado ahí en el negocio. Se trató de defender y uno de ellos le pegó con el arma en la cabeza. Al parecer, por lo que él me contaba, el arma no era de verdad”, agregó Victoria.

El asalto sembró el medio entre los vecinos de un sector, que no reporta actos delictuales de éstas características

“Mi tía, que es la dueña del negocio, decía que ‘yo creo que ahora tendremos que atender con la reja’ (…) antes no pasaba nada de eso”, añadió la mujer, quien dio cuenta de otros delitos a negocios similares.

Mientras la víctima del asalto se encuentra en recuperándose, la búsqueda de sus autores continúa, con apoyo del registro de las cámaras de seguridad.