Tras una riña a las afueras de una discoteque de Calbuco, región de Los Lagos, la mañana del pasado 16 de enero fue asesinado, Benjamín Soto, de tan solo 18 años, quien recibió múltiples puñaladas al momento de defender a un amigo.

La hermana de Benjamín, Daniela Vargas, señaló que existen más involucrados y se encuentra preocupada ya que estos podrían escapar del país.

“De este caso no son obviamente los dos involucrados, si no que hay más. Le originaron patadas a mi hermano en el suelo y todavía no dan con los otros responsables. Yo como hermana estoy preocupada, estoy muy enojada con la justicia porque tengo miedo hasta que se puedan escapar del país (…)”, señaló Vargas.

Respecto a las diligencias realizadas del caso, el Fiscal de Calbuco, Patricio Llancaman, dijo que dispuso de un proceso de investigación que permitió la captura del culpable.

“Permitido la identificación de quien sería un encubridor de este delito así como también el autor material (…) se encuentra en prisión preventiva en el centro de cumplimiento penitenciario de Puerto Montt”, detalló Llancaman.

Como único imputado del caso, quedó en prisión preventiva un hombre de 24 años mientras se realiza la investigación.

El Juzgado de Garantía de Calbuco, fijó un plazo de investigación de 120 días, el cual se mantienen pendiente, marco en el se reunirán las pruebas necesarias para ejercer la acción penal, en contra de todos quienes resulten responsables de este hecho.