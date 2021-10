La Seremi de Salud en la provincia de Osorno aseguró que las mayores problemáticas en la atención nocturna a locales, es la falta de solicitud del Pase de Movilidad y la falta de resguardo entre algunos trabajadores.

Así lo informaron tras los balances e informaciones que se entregaron en la zona a casi dos semanas desde que finalizó el Estado de Excepción Constitucional por pandemia, y con ello el toque de queda.

La jefa de la Seremi de Salud en la provincia de Osorno, Vania Rojas, explicó que cuentan con un contingente sanitario para realizar fiscalizaciones en horario nocturno, las que se hacen, para seguridad de los trabajadores de la seremi, junto a personal policial.

Rojas explicó que uno de los mayores problemas que se presentan en los locales al momento de fiscalizar, es la falta de solicitud del Pase de Movilidad para ingresar a los distintos recintos.

Incluso agregó que han cursado sumarios en recintos donde los trabajadores no cuentan con mascarillas para atender al público, no se respeta el distanciamiento o no se solicita el mencionado pase.

Los vecinos del centro de la ciudad manifestaron su preocupación a Radio Bío Bío de Osorno por las riñas que protagonizan muchos jóvenes.

Finalmente desde la autoridad sanitaria explicaron que buscan potenciar la fiscalización, sobre todo cuando se han registrado incumplimientos sanitarios.