El cambio del sistema de registro de fichas clínicas en los establecimientos pertenecientes al Servicio de Salud del Reloncaví, en la región de Los Lagos, ha sido complejo para los profesionales del área, quienes acusan pérdida de información de sus pacientes.

En conversación con BioBioChile, el doctor Jorge López, médico de familia del Cesfam Alerce de Puerto Montt, profundizó en la situación y señaló que el nuevo sistema, Titán, se empezó a implementar primero en Llanquihue y Palena, para luego en mayo, activarlo en el resto de las comunas, siendo una de estas la capital regional.

“Este sistema de ficha clínica es el registro de datos de todos los pacientes, donde hacemos las recetas, derivaciones hacia el hospital, y donde también hacemos datos estadísticos que nos ayudan a seguir el cumplimiento de metas que el Ministerio nos solicita. En este contexto el Servicio de Salud del Reloncaví hace una licitación para ficha clínica, que estaba pendiente del 2018, se hizo la licitación y no ganó la empresa con la que estábamos trabajando hace muchos años, que es Rayén, que es la ficha clínica más utilizada en Chile”, explicó.

Especificó en que “las razones para que lo implementaron fue pensando en que existiera un único sistema de ficha en todos los niveles de la red de salud, o sea tanto a nivel de los Cesfam, los servicios de urgencias, las consultas de especialidad anexas al hospital y el hospital mismo. Entonces desde ese punto de vista uno dice, ‘oye pero eso es buena idea’, el tema es que la empresa que ganó la licitación, es una empresa que tenía muy escasa experiencia, ninguna experiencia en atención primaria, y nos fuimos dando cuenta que en realidad el sistema que nos plantearon, resultaba francamente inútil para cumplir todo lo que hacemos”.

De acuerdo al médico, desde mayo en Puerto Montt, los funcionarios de salud batallan con los problemas del sistema, lo que resulta en malas fichas, por ejemplo, en datos erróneos de los pacientes y falta de datos de la ficha previa a la plataforma nueva.

“Finalmente muchas dudas cuando estás haciendo tu actividad, muchas dudas respecto a si lo que yo estoy viendo de datos previos son datos reales, o de otro paciente, o si están cruzados”, afirmó.

El hecho también fue visualizado por la doctora Gladys Caro, del Cesfam Angelmó de Puerto Montt, quien indicó a Medicina Familiar que “antecedentes de los pacientes en Rayén se perdieron, no se guardó todo, solo la información de los últimos dos años. También se produjo un cruce de datos, fármacos que no usaba un paciente ahora aparecen como que los estaba tomando y ahora no tengo claridad para indicar medicamentos y eso es muy preocupante”.

Producto de esto López sostuvo que “lo estamos pasando bastante mal y por eso hace un par de semanas en Puerto Montt hay una movilización con paro de actividades, para no generar daño a los pacientes”.

Es más, producto de la situación el municipio de la capital regional ingresó un recurso de protección en contra del Servicio de Salud del Reloncaví.

Consultado sobre un posible plazo de respuesta, López señaló que “ha habido una serie de cambios, de modificaciones, pero las modificaciones más importantes siguen sin desaparecer”.