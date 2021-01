Según relató Marcia a Radio Bío Bío, la situación comenzó cuando debido al lanzamiento de fuegos artificiales en la zona, un perro de color amarillo llegó hasta su casa, ubicada en pasaje Bohle 2029, en la población Cayenel, probablemente asustado por el ruido.

Sin embargo el can resultó ser agresivo, gruñendo a las tres mujeres que habitan la casa, al punto de haber embestido y tirado al suelo a la madre de Marcia, y de haber mordido en el brazo a su hija de 13 años, lesión que no ha podido ser tratada.

“El perro está fuera de la cocina y no nos deja salir. Es muy agresivo y tiene un collar verde que dice ‘Police Dog’. Incluso tenemos otros dos perros chicos que están encerrados y no hemos podidos llevarlos al veterinario”, explicó.

Marcia relató que en un momento llegó su esposo a ayudarlas, quien logró ahuyentar al perro, sin embargo este regresó dado que el cerco de su propiedad es demasiado bajo y fácil de saltar.

Allí es donde comenzó el verdadero drama porque ninguna institución se ha hecho responsable de ayudarla. “Carabineros dice que es responsabilidad de la Municipalidad. La Municipalidad me dice que llame a Carabineros. Estos me dijeron que llame a la PDI. En la PDI no me contestaban y cuando lo hicieron, me dijeron que están sobrepasados”, aseveró.

Lo más insólito sin embargo, es la respuesta que le habría dado uno de los uniformados:

“(El carabinero) me dijo que tenía que ir al Tribunales a denunciar al perro. Imagínese la estupidez. Me dijeron que carabineros no tenía nada que ver y después de eso llegó y me cortó (el teléfono)”, indicó.

Marcia indicó que en su desesperación, llamó a la organización local animalista “Albergando un amigo”, donde le sugirieron “darle comida como chancho en fiesta” para que el perro estuviera contento, sin embargo esto resultó contraproducente porque el can decidió quedarse de forma “permanente” en el lugar.

“A las 18 horas (de este viernes) tengo que irme a trabajar y no sé cómo lo voy a hacer”, indicó la mujer, desesperada.

Escucha aquí la conversación completa entre Marcia y el periodista Rafael Venegas: