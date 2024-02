“Esto es una playa de hotel”. Con esas palabras un hombre interpeló a otro que se encontraba practicando pesca en el río Trancura, en Pucón, región de La Araucanía.

El registro lo publicó el usuario llamado Juanjo Ortiz en TikTok y rápidamente se llenó de comentarios dando cuenta que la situación ocurrió en el hotel Rakau Lodge.

-¿Usted está en el Rakau?

-No

-¿De dónde viene?

-De la orilla del río, pescando. ¿Por qué?

-Es que esto es una playa, más o menos, del hotel

-Ah, ¿privada?

-Algo por ahí

Así comienza el diálogo entre ambos hombres a orillas del río Trancura. Ante esa respuesta, quien pescaba le recuerda uno de los casos más insignes de la prohibición al acceso a las playas, como fue la protagonizada por el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz.

Luego hay un corte en el registro y el denunciante le dice al sujeto que “me está molestando porque me está interrumpiendo en mi momento de relajo y actividad que es la pesca. Estoy en un río público de Chile, entonces usted no me puede venir a pedir el nombre, ni ninguna cosa, respete“.

“Como veis uno viene al río a tratar de relajarse un rato y llega y se encuentra con estas sorpresas”, lamentó y añadió que el acceso al río era casi imposible y “además se creen con el derecho cuando estás pescando aquí en el río de decirte que la playa es privada de ellos y, bueno, que qué haces aquí; y además te piden identificación”.

El usuario calificó la situación de un “desastre”.

BBNN instruye fiscalización

Tras la viralización del registro, la seremi de Bienes Nacionales Araucanía, Ámbar Castro Martínez, informó que tras tomar conocimiento de lo ocurrido se instruyó una fiscalización en el lugar.

Asimismo indicó que no se le puede pedir a una persona salir desde el interior del río, ya que se trata de “un bien fiscal y nadie puede impedir su uso, por lo mismo insistimos que en nuestro país no hay playas privadas”.

BioBioChile contactó en reiteradas oportunidades al Rakau Lodge para conocer su versión de lo ocurrido, no obteniendo una respuesta al respecto.

Recordemos que quienes no respeten el libre acceso a playas, ya sea de mar, ríos, lagos o lagunas, arriesgan multas que varían entre las 10 y 100 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, entre 643 mil pesos y más de 6 millones 300 mil pesos, dependiendo de la gravedad o reiteración de la falta.

Las denuncias se pueden efectuar en la Seremi de Bienes Nacionales y además del impedimento de acceso, se puede reportar por accesos cerrados, cobros para ingresar o mala condición del camino.