En la inspección realizada en el liceo se constaron deficiencias en la cocina del establecimiento, tanto en los equipos de refrigeración como que existe lavaplatos que no están conectados a desagüe ni agua.

La Seremi de Salud de La Araucanía informó este viernes que instruyó un sumario sanitario tras detectar falencias en la manipulación de alimentos en el Liceo Domingo Santa María de Renaico, donde más de 90 estudiantes se vieron afectados por un brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA).

Tal como informó el pasado miércoles Radio Bío Bío, varios estudiantes concurrieron al Cesfam de Renaico tras presentar malestar estomacal y síntomas que daban cuenta de una eventual intoxicación alimentaria.

Es así como este jueves, a través de un comunicado, la autoridad sanitaria informó que la investigación realizada por los equipos de Epidemiología y de profesionales de la Oficina Provincial de Malleco, permitió establecer que el brote afectó a un total de 93 estudiantes del establecimiento, quienes concurrieron a los centros de salud Renaico y Angol en el período del 11 al 15 de noviembre.

El rango etario de los afectados es entre 5 a 17 años, los que presentaron síntomas como vómito, dolor abdominal y diarrea.

“Desde el punto de vista epidemiológico la hipótesis más probable que arroja la investigación, corresponde a la probabilidad de una contaminación cruzada asociada a una inadecuada manipulación de alimentos, afectando a los estudiantes que consumieron alimentos en el liceo”, informaron desde la Seremi de Salud de La Araucanía.

Deficiencias en cocina de establecimiento

Tras una revisión inspectiva en el establecimiento en cuestión, se constató “deficiencia en los equipos de refrigeración, lo que genera un procedimiento inadecuado de descongelamiento a temperatura ambiente, aumentando el riesgo de presencia de microorganismos. En la cocina existe lavaplatos que no se encuentra conectado a desagüe ni agua, por lo que no se encuentra operativo, y con riesgo de ingreso de vectores, así como riesgo de contaminación cruzada al no estar operativo lavaplatos del área limpia, y lavaplatos del área sucia con gran presencia de hongos, entre otros”.

Debido a los resultados de la investigación, se instruyó un sumario sanitario con indicaciones y plazos perentorios que se centran en la gestión y manipulación de alimentos, así como en la estructura y flujos de la cocina.

Este viernes no hubo clases en el establecimiento con el fin de evitar nuevos contagios.