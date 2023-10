Tras reiteradas denuncias, tanto de comerciantes como vecinos y visitantes, respecto a la proliferación de delitos en la Feria Libre de Pinto en la región de La Araucanía, el integrante de la citada Comisión y diputado por la zona, Henry Leal, precisó que se reunirá con el jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía, general Manuel Cifuentes y pedirá explicaciones al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto último por el funcionamiento del publicitado Plan de Calles Sin Violencia.

“Yo voy a solicitar una reunión urgente con el General de Carabineros; y el día martes la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados voy a pedir una reunión con el Subsecretario Monsalve, voy a llevar ese tema. Temuco se le asignó el Plan Calle Sin Violencia y si se incrementaron los recursos y no hay resultados, algo no está funcionando. Por lo tanto, yo quiero pedir, también, fiscalizar qué pasa con ese Plan, por qué no hay resultados”, expuso el parlamentario.

Leal precisó que la responsabilidad de que las medidas del Plan Calles Sin Violencia se estén ejecutando y rindan resultados es del Delegado Presidencial Regional.

Los denunciantes aseveran que a diario se registran numerosos delitos de robo, hurto y estafa en el citado sector, sumado a constantes peleas. Además, de consumo de alcohol y drogas, lo que ahuyenta a los clientes que tras ser víctimas de este tipo de hechos, optan por no regresar al lugar.