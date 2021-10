Una sentencia de tres años y un día de presidio dictó el Tribunal Oral de Temuco contra un joven de 21 años, declarado culpable de portar bombas incendiarias en una manifestación durante el estallido social, en octubre del 2019.

La sentencia fue dictada -con voto de mayoría- en contra de Alonso Oses Aguirre, quien según la acusación ventilada en el juicio oral, fue detenido por Carabineros en la intersección de calle Carrera con Rodríguez de Temuco el 21 de octubre de 2019, tras escapar al ser advertido portando bombas del tipo molotov en una jornada de manifestaciones, detalló el fiscal Cristian Voullieme.

La defensa del condenado, a cargo del abogado Nicolás Portiño, aseveró que las pruebas presentadas fueron insuficientes, descartando que los restos de petróleo encontrados en las manos de su representado correspondan a una bomba incendiaria.

Además, el abogado agregó que una perito química expuso en el juicio, detallando que el petróleo es un desacelerante y que las bombas incendiarias se elaboran con bencina y kerosene para lograr su efecto explosivo.

En tanto, Alonso Oses, en conversación con Radio Bío Bío, reiteró su inocencia respecto de los hechos por los que fue acusado, aseverando que Carabineros lo detuvo por error.

“Quiero afirmar mi inocencia públicamente y lo haré hasta el final, independiente de la sentencia que se me haya dado (…) Me están imputando algo que yo no hice”, expuso.

Tras conocerse la sentencia, que deberá ser cumplida efectivamente en la cárcel, tanto la defensa como el condenado anticiparon que presentarán un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones o la Suprema.